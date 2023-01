Medikamentenmangel in der EU: Fiebersäfte und Antibiotika fehlen

In deutschen Apotheken gibt es aktuell Lieferschwierigkeiten für einige Medikamente – darunter Fiebersäfte für Kinder, aber auch Arzneimittel für schwer kranke Menschen. Doch nicht nur die Bundesrepublik ist betroffen: Die Versorgung mit Medikamenten ist in der gesamten Europäischen Union problematisch.

Frankreich: Ukraine-Krieg und Inflation verschärfen Mangel

In Frankreich fehlen vor allem Paracetamol und Antibiotika. Zum einen trägt dort kaum noch jemand Maske, was dazu führt, dass die Infektionen in die Höhe schnellen. Verschärfend kommen die kriegsbedingten Lieferengpässe und die Inflation hinzu. Als dritten Punkt nennen Pharmazie-Vertreter mangelnde Vorausschau. Schon lange warne man vor Engpässen, aber nichts sei passiert.

Die Branche wirft der Regierung Untätigkeit vor. Seit Jahren fordere man eine Strategie, um den schon lange existierenden latenten Mangel an Medikamenten wirksamer bekämpfen und Engpässe besser vorhersehen zu können. Es brauche endlich eine Prioritätenliste und verlässliche Zahlen, um sich in der Produktion auf den nationalen Bedarf einstellen zu können.

In der akuten Situation steuern die zuständigen Behörden mit kurzfristigen Maßnahmen gegen: Der Verkauf von Paracetamol-Saft- und Zäpfchen wurde limitiert, generell ist die Ärzteschaft aufgerufen, zurückhaltend zu verschreiben und die Hersteller dürfen nicht mehr direkt an Apotheken verkaufen, sondern müssen über den Großhandel gehen. So soll sichergestellt werden, dass die Medikamente in der Fläche gerecht verteilt werden.

In Belgien fehlen vor allem Antibiotika und Wirkstoffe gegen Fieber

"Sehen Sie mal", sagt die Apothekerin am Place Brugmann in Ixelles, einem gutbürgerlichen Stadtbezirk im Südwesten von Brüssel, und fischt einen etwa anderthalb Meter langen Kassenzettel aus dem Papierkorb. "Das sind alles Medikamente, die ich gestern bestellt habe, die im Moment aber nicht lieferbar sind." Ihrem Kollegen auf der anderen Seite des Platzes geht es genauso. Seit dem Beginn der Covid-Pandemie habe es zwar immer wieder Engpässe gegeben, aber so schlimm wie jetzt war es noch nie, berichtet er.

In Belgien fehlen vor allem Antibiotika, Hustensäfte, Wirkstoffe gegen Grippe, Fieber und Kopfschmerzen. Aber auch Medikamente gegen schwere Erkrankungen. Insgesamt listet die staatliche Arzneimittelagentur auf ihrer Internetseite mehr als 200 Präparate auf, die derzeit nicht verfügbar sind. Im Oktober waren es sogar 282. Von einem "Medikamentenmangel" will die Behörde trotzdem nicht sprechen und verweist darauf, dass es in den allermeisten Fällen Alternativen gebe, zum Beispiel Generika.

Grassierende Erkältungswelle

Es kommt offenbar gerade eine Menge zusammen: Seit Wochen grassiert in Belgien eine Erkältungswelle. RS-Viren sorgen für langwierige Atemwegserkrankungen. Zwar müssen die Hersteller eigentlich innerhalb von 48 Stunden die bestellten Arzneimittel liefern, allerdings ist die Nachfrage im Moment wohl einfach zu groß. Außerdem sind manche Produktionsanlagen über die Feiertage geschlossen.

Ob, und wenn ja, wann sich die Lage bessert, wissen die Apotheken nicht. Irgendwann im neuen Jahr, das ist die große Hoffnung. Die Kundinnen und Kunden ertragen die Lieferprobleme der Pharmaindustrie größtenteils mit Fassung, sagt jedenfalls die Apothekerin am Brüsseler Place Brugmann: "Sie sind die Opfer dieser Situation. So wie wir auch."

Italiener stellen Fiebersäfte für Kinder selbst her

Auch in Italien ist der europaweite Medikamenten-Mangel zu spüren. Das staatliche italienische Arzneimittel-Institut AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) listet auf seiner Seite mehr als 3.000 Medikamente, die derzeit knapp oder nicht verfügbar sind – im Juni 2021 waren es noch 2.500 gewesen. Grund dafür sind laut AIFA zumeist "Produktionsprobleme", teilweise aufgrund von Lieferengpässen oder einer erhöhten Nachfrage. Allerdings sind nach Angaben des Instituts für den Großteil dieser fehlenden Medikamente nahezu gleichwertige Ersatzprodukte im Inland verfügbar. Nur rund 30 dieser Arzneiprodukte müssen aufgrund eines akuten Mangels neuerdings aus dem Ausland importiert werden. Somit sei die Situation in Italien nicht alarmierend, sagte der Vorsitzende der AIFA vor wenigen Tagen der italienischen Tageszeitung "Il Manifesto".

Die italienischen Pharmazie-Unternehmen müssten zudem einen Medikamenten-Mangel mehrere Monate im Voraus melden – das helfe, einem akuten Mangel vorzubeugen, so der AIFA-Chef. Eine Lokalzeitung aus dem norditalienischen Brescia meldet außerdem, der nationale italienische Apothekerverband gebe regelmäßig Anleitungen heraus, wie Apotheker fehlende Medikamente nach europäischen Standards selbst herstellen können, zum Beispiel Fiebersäfte für Kinder. Diese sind in Italien derzeit, auch wegen der aktuellen Erkältungswelle, besonders knapp.

Polen: Erfindergeist lindert das Problem

Auch in Polen sind Medikamente knapp. Es fehlt an Adrenalin und Morphin zur Schmerz- und Schocktherapie, an Fiebersenkern und Migränepillen, an bestimmten Krebsmitteln und Fiebersäften für Kinder. Aber Erfindergeist und Digitalisierung helfen über viele Engpässe hinweg.

"Wir leben von den Vorräten, die wir im Sommer angelegt haben", sagt Ania, Apothekerin in Warschau. Bestimmte Arzneien, etwa das Schmerzmittel Ibuprofen, könnten derzeit gar nicht mehr nachbestellt werden. Zugleich war der Kundenandrang über die Feiertage groß wegen einer ungewohnt heftigen Welle von Atemwegserkrankungen. Schlangen vor den wenigen geöffneten Apotheken machten Schlagzeilen.

Noch gebe es für die wesentlichen Erkrankungen zumindest Alternativpräparate, versichert Ania. "Die Polen sind zudem stark im Improvisieren", sagt sie. Fehle etwa ein Fiebersaft, rührten sie ihn sich aus Tabletten selbst an. "Nicht immer im Sinne der Erfinder", fügt sie warnend hinzu.

Digitalisierung soll versteckte Vorräte offenlegen

Auch die Digitalisierung erleichtert. Polen hat nicht nur seit längerem papierlose E-Rezepte. Die meisten Apotheken sind an ein Web-Informationssystem angeschlossen, das in Echtzeit anzeigt, wo welches Präparat vorrätig ist. Kontakte nach Deutschland helfen auch. Eine Facebook-Gruppe etwa organisiere den Medikamentenkauf über deutsche Apotheken, hat Ania beobachtet: So kauften Kunden derzeit verstärkt ein Diabetes-Mittel, das akut fehle. Als Apotheke darf sie aber nur bei polnischen Großhändlern kaufen.

Schwer abzuschätzen sei die weitere Entwicklung über den Winter. Mitentscheidend: Die Psychologie. Würde Panik ausbrechen und die Leute fingen an, zu bunkern, wie während der Corona-Pandemie, könne es zu Notlagen kommen. Bislang sei der Mangel aber kaum bewusst.

Vielmehr grassiere Sorglosigkeit: Die Maskenpflicht beim Apothekenbesuch halte nur jeder zehnte ein. "Die kommen rein und sagen, 'Tagchen, ich habe Corona, was habt Ihr dagegen?'". Dagegen sei kein Kraut gewachsen; sie sage schon lange nichts mehr dazu: "Das ist ganz sinnlos."