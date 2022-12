Medikamentenmangel: Das raten Apotheker und Ärzte

Können auch niedriger dosierte Präparate funktionieren?

Mit alternativen Behandlungsmethoden helfen sich derzeit auch viele Apotheker aus. "So können Fiebersäfte etwa durch Zäpfchen ersetzt werden", sagt der Präsident des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg, Frank Eickmann. Außerdem hätten Apotheken die Möglichkeit, gewisse Medikamente nach Rezeptur in der Apotheke selbst herzustellen. Die letzte Möglichkeit sei, dass man die Dosierung anpasse. "Zur allergrößten Not sagen wir dann, wie eine Tablette für Erwachsene jetzt runter dosiert wird und die Eltern dem fiebernden Kind helfen können."

Patienten mit Dauermedikation rät Eickmann, sich frühzeitig um ihre Medikamente zu kümmern: "Gehen Sie nicht erst nach der letzten Tablette zum Arzt und holen das Rezept, sondern sehr, sehr, sehr rechtzeitig, 14 Tage vorher. Zeit hilft." Auch für akut Erkrankte hat Eickmann Lösungen parat. So müsse es oftmals nicht das "Wunschmedikament" sein, was der Arzt verordnet habe. Die Apotheker unterstützen die Patienten bei der Suche nach alternativen Medikamenten. Um trotz Mangel "eine gute und hochwertige Versorgung zu leisten".

Rentiert sich der Medikamenten-Tourismus ins Ausland?

Grundsätzlich handelt es sich bei dem aktuellen Medikamentenmangel um ein europaweites Problem. Viele Hersteller mit Produktion in Indien oder China beliefern den Kontinent derzeit nur unregelmäßig. Daher lohnt sich auch der Medikamenten-Tourismus in Nachbarländer meist nicht. Fiebersäfte der Handelsmarken Ibuprofen oder Nurofen zum Beispiel sind derzeit auch in der Tschechischen Republik ausverkauft.

Apotheker Raphael Dives aus Zwiesel sagte dem BR, damit entfalle auch die Möglichkeit, von dort diese Medikamente, die in Tschechien etwa einen Euro billiger sind, einzuführen. Der stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Apothekerverbandes, Josef Kammermeier aus Regensburg, ergänzte, dass der Einkauf solcher Medikamente in Tschechien zwar grundsätzlich erlaubt ist. Durch die weltweite Konzentration der Wirkstoff-Produktion in Ländern außerhalb Europas komme es aber immer wieder zu Engpässen in Deutschland, ja ganz Europa.

Peter Sandmann, Apotheker in München, beobachtet, dass trotzdem noch einige Deutsche ihr Glück im Ausland probieren. "Viele Eltern, die bei uns nichts finden, bestellen in Österreich. Wobei es da jetzt auch knapp wird." Denn auch da fehlen viele Arzneimittel. Laut der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sind aktuell rund 400 Medikamente davon betroffen. Allerdings sollen in der Regel andere Medikamente mit gleichem Wirkstoff zur Verfügung stehen. Es fehlen vor allem bestimmte Schmerzmittel, Antibiotika und Psychopharmaka. Das österreichische Gesundheitsministerium in Wien hat deshalb mit Exportverboten reagiert. Derzeit dürfen rund 250 österreichische Medikamente nicht mehr ins Ausland verkauft werden, weil die inländische Nachfrage zu hoch ist.