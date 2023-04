Arzneimittel "Made in Germany": Ein leeres Versprechen?

Markus Widauer führt den Besucher an großen Stahltanks vorbei. 15 Meter sind sie hoch. Und innen drin, da arbeiten Pilze für den Menschen: In den Tanks wird Penicillin erzeugt.

Bis heute wird das Medikament ganz ähnlich hergestellt, wie zum Zeitpunkt seiner Entdeckung vor mehr als 90 Jahren. Damals hat der Brite Alexander Fleming herausgefunden, dass bestimmte Schimmelpilze Wirkstoffe erzeugen, mit denen sich Bakterien bekämpfen lassen.

Die Stahltanks, über die Betriebsleiter Markus Widauer wacht, stehen in Kundl in Tirol. In der Marktgemeinde im Inntal unterhält die Arzneimittelfirma Sandoz einen der größten Produktionsstandorte für Antibiotika weltweit. Rund 200 Millionen Packungen Penicillin verlassen das Werk jedes Jahr. Geht es nach Sandoz-Österreich-Chef Michael Kocher, würde die Menge reichen, um ganz West-Europa mit Penicillin zu versorgen.

Falsche Aussagen befeuern Diskussion

Mit Verwunderung reagiert Michael Kocher, wenn man ihm vorliest, was die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Overwiening, im vergangenen Dezember im Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" sagte. Overwiening gab an, in Europa würden keine Antibiotika mehr hergestellt. Zwar ist das Werk in Kundl eine Ausnahme in der europäischen Industrielandschaft, der Besuch zeigt aber, dass Aussage Overwienings falsch ist.

Dennoch passt sie gut in eine Argumentation, mit in der öffentlichen Diskussion immer wieder erklärt wird, warum es in Deutschland beträchtliche Lieferschwierigkeiten bei Arzneien gibt. Deutlich wurden diese etwa im Zuge der Grippewellen in den vergangenen Monaten.

Lauterbach will Produktion zurückholen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nannte Anfang April den Preisdruck als wichtigsten Grund für die Entwicklung: "Wir haben tatsächlich die Preisschraube der Ökonomisierung bei diesen Arzneimitteln sehr stark angezogen und das sehen wir auch zum Teil als Grund für die Lieferengpässe." Die Preise müssten also steigen dürfen, so Lauterbach im Zuge der Vorstellung eines Maßnahmenpakets zur Bekämpfung von Lieferengpässen. Wenn sie mehr verlangen dürften, ließen sich Firmen dazu bewegen, ihre Produktion nach Europa zurückzuverlagern, argumentierte er. Rückverlagerung oder "Arzneien Made in Germany" sind die erklärten Ziele des Ministers, hinter die sich auch sein Kollege im Freistaat, Klaus Holetschek (CSU), stellt.

Die Arzneimittelindustrie begrüßt diesen Vorstoß. Auch wenn etwa der Sandoz-Deutschland-Chef Thomas Weigold der Überzeugung ist, dass es selbst nach einem ersten Anstoß einige Jahre dauern würde, bis hierzulande wieder mehr große Werke stünden.

Alles eine Geisterdebatte?

Gesundheitsminister Karl Lauterbach schätzt, dass die Maßnahmen, um Arznei-Produktion wieder nach Deutschland zu holen, eine mittlere dreistellige Millionensumme kosten werden. Das entspricht etwa einem Prozent dessen, was die gesetzlichen Krankenkassen insgesamt für Arzneimittel ausgeben. Wenn man sich in der Pharmabranche umhört, ob diese Summe ausreicht, um Standortentscheidungen zu beeinflussen, hört man ein klares Nein.

Han Steutel etwa, der Präsident des Verbands forschender Arzneimittelhersteller, hält die Aussagen rund um die Pläne, Arznei-Produktion nach Deutschland zurückzuholen, für eine Geisterdebatte, mit der Politik gemacht wird. Die Preise würden wie Raketen steigen, sagte er dem BR. Schließlich seien die Produktionsbedingungen hier nie mit denen in Asien zu vergleichen, wo aktuell etwa eine Vielzahl an patentfreien Arzneimitteln für den Alltagsgebrauch hergestellt wird.

Realität ist komplex

Klarheit ins Wirrwarr der Argumente will ein Wissenschaftler-Team der Uni Würzburg bringen, dort läuft ein auf sechs Jahre angelegtes Forschungsprojekt. Daran beteiligt ist auch der Logistik-Spezialist Professor Richard Pibernik und er kann schon jetzt feststellen, dass Lieferprobleme viele Ursachen haben. Mal sind Verschlusskappen für Arzneiflaschen nicht verfügbar. Mal ist der Krankenstand bei Lkw-Fahrern hoch. Und immer wieder klemmt es beim Zusammenspiel verschiedener Produktions-Standorte, die über die ganze Welt verteilt sind.

Forscher warnt vor Naivität

Man dürfe nicht naiv sein, warnt der Würzburger Forscher im Gespräch mit dem BR. So hat die französische Regierung ankündigt, dass in einer neuen Fabrik in Südfrankreich bald schon pro Jahr 10.000 Tonnen des Schmerzmittels Paracetamol gefertigt werden sollen. Doch diese Ankündigung sei nur ein Teil der Wahrheit, sagt Pibernik. In dem Werk werde wohl kaum mehr als nur der letzte Produktionsschritt erfolgen. An den alten Abhängigkeiten ändere sich somit nichts.

Niemand solle sich der falschen Hoffnung hingeben, sich völlig unabhängig von internationalen Handelspartnern machen zu können, warnt er. Dass jedes Land für seinen eigenen Bedarf arbeitet, passe nicht in die moderne Welt. Sinnvoll sei es jedoch, sich nicht auf einen einzelnen Lieferanten zu verlassen, der etwa in China produziere. Auch in Südamerika säßen Wirkstoffhersteller. Diese kämen bislang aber oft nicht zum Zuge, weil sie höhere Preise verlangen würden, als die Konkurrenz aus Asien.

Sicherheit kostet

Zum Nulltarif werde es mehr Liefersicherheit bei Arzneien nicht geben, sagt der Logistik-Professor. Aber zusätzliches Geld sollte man seiner Ansicht nach nicht nur in zusätzliche Zahlungen an Pharmafirmen investieren, in der Hoffnung, dass die dann neue Fabriken in Europa bauen. Zusätzliches Geld ist seiner Ansicht vor allem nötig, um mit mehr als nur einem Lieferanten Verträge zu schließen, um Vorräte anzulegen oder ein Frühwarnsystem für Engpässe zu etablieren.

Solche Maßnahmen hat auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt. Besonders plakativ spricht der Politiker allerdings über einen Regierungs-Beschluss: Die Kassen müssen der Pharmaindustrie für Kinder-Fiebersäfte um die Hälfte höhere Preise zahlen. Dann würde es "auf den Schlag für die Arzneimittelfirmen interessanter, Arzneimittel für Kinder in Deutschland zu liefern oder gar zu produzieren".

Ob die Pharma-Firmen das zusätzliche Geld nicht einfach einstecken und an ihrer Produktion nichts Grundlegendes ändern, bleibt allerdings erst einmal eine Hoffnung.

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie unter anderem im "Funkstreifzug". Heute, am 19.4., um 12:17 Uhr im Radioprogramm von BR24 oder schon jetzt als Podcast. Abrufbar ist er zum Beispiel in der ARD-Audiothek.