Medientage München starten - Wildermuth fordert ARD-Reformen

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in der Krise. Gründe gibt es viele: Die Vorgänge beim rbb, wo es um Vetternwirtschaft und Vorteilsnahme geht und Intendantin Patricia Schlesinger inzwischen fristlos entlassen wurde. Ungereimtheiten beim NDR, wo Mitarbeiter einen Einfluss auf die unabhängige Berichterstattung beklagt haben. Vorwürfe gegen den BR, die sich auf Dienstwagennutzung und Abfindungen beziehen.

All das macht der ARD zu schaffen. Aus der Politik kommen daher weiterhin Forderungen, die Öffentlich-Rechtlichen zu beschneiden, einzuschränken, Sender zusammenzulegen.

BR-Intendantin Wildermuth: Mehr Zusammenarbeit in der ARD

BR-Intendantin Katja Wildermuth, die sich vor dem Start der Medientage München zu Wort gemeldet hat, sieht durchaus berechtigte Kritik – aber auch einige ungerechtfertigte Skandalisierungen. Sie geht in die Offensive: Es gelte, sowohl beim BR als auch in der ARD Veränderungen anzupacken. "Wir haben jetzt die Chance, durch kluges Umbauen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk der nächsten Generation zu schaffen", sagt Wildermuth. Das erfordere eine "gemeinsame, zukunftsgerichtete Diskussion zwischen Sendern, Gesellschaft und Politik".

Im BR gibt es laut der Intendantin eine klare Maxime, nämlich "Weniger ist mehr". Social-Media-Auftritte seien zusammengelegt worden, bei der technischen Ausstattung der Studios werde in den kommenden Jahren rund 25 Millionen Euro eingespart. Auch beim Programm werde priorisiert – mit ersten Ergebnissen: "Die separate BR-Mediathek wird zugunsten der ARD-Mediathek ebenso eingestellt wie vorerst 30 weitere Angebote, um andere Programme wie etwa Podcasts oder BR24 weiter zu stärken." Weitere Entscheidungen würden im November folgen.

"Es muss nicht mehr jeder alles machen", so lautet Wildermuths Forderung für die ARD. "Heizungstipps, Hüftgelenksoperationen, Literaturkritik, Royals – all das kann perspektivisch in Kompetenzzentren gebündelt werden." Verbraucher-, Gesundheits- oder Literaturtipps müssten also nicht acht Mal produziert werden, das könne eine Landesrundfunkanstalt für alle erledigen. Auch in der Verwaltung sieht die BR-Intendantin Möglichkeiten für mehr Synergien und Arbeitsteilung: "Das Ziel muss zum Beispiel eine Reisekostenstelle für alle sein."

Mehr als 400 Experten stellen sich der Diskussion

Die an diesem Dienstag startenden Medientage München stehen in diesem Jahr unter dem Motto "More relevant than ever". Wie relevant sind Medien in den Krisen, die die Gesellschaft aktuell bewegen: Krieg, Energieknappheit, Klimawandel?

Auch die Medienhäuser werden konfrontiert mit Inflation und steigenden Energiekosen sowie mit sinkenden Werbeeinnahmen, die Printbranche leidet außerdem unter gestiegenen Papierpreisen. Viel Gesprächsstoff für zahlreiche Podiumsdiskussionen auf fünf Bühnen mit über 400 Referenten und Expertinnen.

Der BR auf den Medientagen

Der BR beteiligt sich mit Diskussionsrunden zu den Themen Geschichtenerzählen im Podcast, Unterhaltung im Fernsehen und auf anderen Plattformen, sowie über die technische Transformation im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Kernfrage hier: Auf welchen Wegen wird das Publikum auch in Zukunft erreicht? Am Messestand des BR werden im #BRTalkLab interessante Gesprächspartner aus Politik, Medien und Wissenschaft interviewt. Außerdem werden BR-Projekte präsentiert wie "München72", die Podcast-Angebote oder der barrierefreie Empfang.

Der BR sendet knapp drei Stunden Programm auf ARD alpha und in BR24 im BR Fernsehen. Der Hörfunk berichtet in bewährter Weise umfassend von den Medientagen München. BR24 informiert in seinen Infoblöcken, sendet Hintergrundinfos. Am 23. Oktober widmet sich das MedienMagazin aktuellen Topthemen der Medienbranche. Ebenso begleitet die Bayern 2-radioWelt den Fachkongress. Auch BR24.de wird Artikel zu unterschiedlichen Themen veröffentlichen. Weitere Infos und Videos veröffentlicht der BR unter br.de/medientage.