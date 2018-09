Medienstreit in Österreich: Kurz gibt Kontra

Karl Hutter, Leiter der Präsidialsektion im Innenministerium, weist im ORF-Radio die Vorwürfe an der Medienarbeit seines Hauses zurück: "Das Mail ist an die Büros der Landespolizeidirektionen gegangen, um eine einheitliche Ressortline und eine einheitliche Kommunikation und einen einheitlichen Außenauftritt des Innenministeriums sicherzustellen."

Keine "Zuckerl" bei Kritik

Gemeint ist ein Rundschreiben, dass vom Sprecher des FPÖ-Innenministers Herbert Kickl an alle Landespolizeidirektionen in Österreich gegangen ist und einigen Medien zugespielt wurde. Unter anderem heißt es in dem Papier, dass die Kommunikation mit "bestimmten Medien" auf das "nötigste Maß" zu beschränken sei. Explizit genannt werden die Tageszeitung "Standard" und "Kurier" sowie die Wiener Wochenzeitschrift der "Falter", die eine - Zitat - "sehr einseitige und negative Berichterstattung über das Innenministerium und die Polizei betreiben."

Diese Zeitungen dürften daher keine "Zuckerl" mehr erhalten, wie etwa die Begleitung von Polizeieinsätzen für Reportage-Zwecke. War nicht so gemeint, sagt Karl Hutter aus dem Innenministerium: "Ja, das ist natürlich eine vielleicht unglückliche Formulierung, könnten manche irgendwie auslegen. Gemeint war es anders. Natürlich werden die Medien weiterhin, und zwar alle Medien weiterhin Informationen bekommen."

Journalismus muss unabhängig bleiben

Doch daran gibt es Zweifel. Florian Klenk ist Chefredakteur des Falter - sein Blatt wird im Rundschreiben des Innenministeriums explizit erwähnt: "Im Innenministerium sitzen jetzt Leute, die früher in rechtsextremen Internet-Plattformen gearbeitet haben. Der Chefredakteur etwa der Webseite 'unzensuriert.at' ist jetzt zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Die engsten Parteifreunde von Herrn Kickl sitzen an den Schaltstellen und versuchen hier die Öffentlichkeit, wenn nicht zu manipulieren, so doch sehr einseitig zu informieren."

Auch für den stellvertretenden Chefredakteur der Salzburger Nachrichten ist die Sache klar: "Der Minister ist für alle Österreicherinnen und alle Österreicher da, er lebt von unserem Steuergeld. Und er kann sich nicht aussuchen, mit wem er kommuniziert. Und journalistisches Wohlverhalten ist keine Kategorie, das darf nicht belohnt werden."

Kurz kritisiert sein Innenministerium

Kritik gibt es auch von der Staatsspitze. Bundeskanzler Sebastian Kurz distanzierte sich am Rande der Uno-Vollversammlung vom Innenministerium. "Für einen freien und unabhängigen Journalismus im Land tragen besonders Parteien und Regierungsinstitutionen sowie öffentliche Einrichtungen eine hohe Verantwortung. Jede Einschränkung von Pressefreiheit ist nicht akzeptabel", so Kurz’ Botschaft in Richtung seines Innenministers. Ähnlich äußerte sich auch Bundepräsident Alexander Van der Bellen.

Deutliche Worte von der Opposition

Die Opposition ist in ihrer Kritik deutlich schärfer. Beate Meindl-Reisinger von den liberalen Neos sieht die Demokratie in Gefahr: "Wer beginnt, Medien zu unterteilen in gute Medien und böse Medien und Medien zu sanktionieren, je nachdem wie die Berichterstattung war – das hat nicht mehr zu tun mit Demokratie. Das ist genau der Weg in einen autoritären, in einen totalitären Staat." Der sozialdemokratische Ministerpräsident des Bundeslandes Kärnten, Peter Kaiser, will es nicht nur bei Kritik belassen: "Wenn es jemanden aus meiner Partei in der Form betreffen wurde, würde ich ihn zum Rücktritt auffordern."

Das österreichische Innenministerium hingegen betont, dass das Rundschreiben weder im Auftrag oder auch nur im Wissen des Innenministers oder seines Kabinetts verfasst worden ist. Auf die Frage, ob das Schreiben ein Fehler gewesen sei, antwortet Sektionschef Karl Hutter im ORF-Radio mit einem Jein:

"Ich sehe da in erster Linie keinen Fehler, aber natürlich kann man alles irgendwie optimieren."