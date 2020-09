Medienbericht: Trump zahlte jahrelang kaum Einkommenssteuer

US-Präsident Donald Trump soll ein Jahrzehnt lang keinerlei Einkommensteuer auf Bundesebene gezahlt haben. Das berichtete die "New York Times" und bezog sich auf zehn der 15 Jahre nach dem Jahr 2000. Die Zeitung beruft sich auf Steuererklärungen aus zwei Jahrzehnten, in die die Redaktion Einsicht erhalten habe.

So habe Trump etwa 2016, im Jahr seiner Wahl, lediglich 750 Dollar an jährlicher Einkommensteuer gezahlt. Gleiches gelte für das Jahr darauf. Dem Bericht zufolge sei Trump das gelungen, indem er in seinen Steuererklärungen angegeben hat, mehr Verluste als Gewinne gemacht zu haben.

Trump spricht von "Fake News"

Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus widersprach Trump der Darstellung: Das seien "Fake News". Er habe eine Menge Einkommensteuer auf der Bundesebene bezahlt, und auch auf der Ebene des Bundesstaates New York. Im Übrigen habe ihn die Steuerbehörde IRS immer sehr schlecht behandelt, klagte der Präsident.

Auch ein Anwalt der Trump Organization, Alan Garten, wies den Zeitungsbericht rigoros zurück. "Die meisten, wenn nicht alle Fakten, scheinen ungenau zu sein", so Garten. Trump habe "Millionen Dollar an persönlichen Steuern an die Bundesregierung gezahlt".

Langwieriger Streit um Steuerunterlagen

Trump hat seine Steuererklärung bisher nie öffentlich gemacht. In den USA tun das die Kandidaten für das Präsidentenamt üblicherweise bereits während des Wahlkampfes. Trump hat die Herausgabe schon wiederholt angekündigt, unter anderem in seinem Wahlkampf 2016.

Und auch bei seiner Reaktion auf den Zeitungsartikel sagte Trump, er werde Informationen über seine Steuern veröffentlichen. Einen Zeitpunkt ließ er aber offen. Die "New York Times" will die ihr nach eigenen Angaben vorliegenden Steuererklärungen aus Quellenschutzgründen nicht komplett veröffentlichen.

Im vergangenen Jahr hatte das US-Repräsentantenhaus Klage eingereicht, um die Herausgabe von Trumps Steuerunterlagen durchzusetzen. In dem Gremium halten die Demokraten die Mehrheit. Trump ging jedoch gegen die Klage und die Veröffentlichung juristisch vor.