Medien in Gaza: Arbeit unter erschwerten Bedingungen

Gut drei Monate ist es her, dass die israelische Armee ein Hochhaus im Gazastreifen bombardiert hat, in dem sich auch die Büros der Nachrichtenagentur AP und des Fernsehsenders Al-Jazeera befunden haben.

Die israelische Armee rechtfertigte den Angriff während der elf Tage dauernden militärischen Auseinandersetzung mit radikalen Palästinensern damit, dass die Hamas in dem Hochhaus Ausrüstung gelagert haben sollte. Noch immer sind Journalisten, Reporterinnen und Kameraleute in ihrer Arbeit stark behindert, denn auch ihre Ausrüstung wurde dabei zerstört.

Provisorische Büros für Al-Jazeera

Im Konferenzraum eines Hotels in Gaza-Stadt arbeitet die Redaktion des von der Regierung in Katar finanzierten Fernsehsenders Al-Jazeera in einem einzigen Raum. Ein paar Tische und Laptops für die englischsprachige, ein paar für die arabischsprachige Abteilung, dazwischen einige Kameras.

23 Mitarbeiter hat Al-Jazeera im Gazastreifen. Zu viele für diesen provisorischen Redaktionsraum. Deshalb ist Schichtdienst angesagt. Doch bald zieht die Redaktion um, sie hat bereits neue Büroräume gefunden.

Nur eine halbe Stunde Zeit

Wael el Dahdooh, seit 25 Jahren Reporter bei Al-Jazeera, erinnert sich genau an den 15. Mai, als die Bomben auf die alten Büros fielen: "Ich war für eine Live-Schalte in Dschabalia, einem Ort im nördlichen Teil des Gazastreifens. Ich war live auf Sendung, um über den Krieg zu berichten. In dieser Livesendung haben mir die Al-Jazeera-Kollegen aus Doha in Katar, dem Hauptsitz von Al-Jazeera, gesagt, dass es eine Warnung für das Hochhaus gibt, in dem unser Büro ist."

Ab der telefonischen Warnung blieben den Mitarbeitenden 35 Minuten, alles Wichtige aus dem Büro zu holen - sie nahmen nur ihre Laptops mit.

Historische Fotos und Filme verloren

Es sei immer noch gruselig, die Bilder vom Einsturz des Hochhauses zu sehen, sagte Ian Phillips, der Vize-Chef Internationale Nachrichten bei der Nachrichten-Agentur AP, im Juni im US-Sender CNN. Das sei ein persönlicher Verlust für die AP, denn der Ort sei nicht nur ein Büro gewesen, sondern auch ein sicherer Hafen an einem gefährlichen Platz in der Welt.

Außerdem hat die Agentur auch ein Archiv verloren: tausende Bilder und Negative, jahrzehntealt, tausende Filmaufnahmen. Das sei ein großer Verlust für die Nachrichtenagentur, für den Journalismus, aber auch für die Gesellschaft und für Historiker, die sich mit der Geschichte dieser Region befassten, so Phillips.

AP lehnt Entschädigungszahlungen ab

Von Regierungen nehme man prinzipiell kein Geld, betont der AP-Chef. Denn man berichte über Regierende und müsse daher Distanz wahren, damit es keinen Interessenskonflikt gebe. Unzufrieden ist die Nachrichtenagentur mit den Informationen aus Israel.

Die Armee rechtfertigte das Bombardement damit, dass die Hamas in dem Hochhaus Geräte gelagert habe, die das israelische Raketenabwehrsystem stören sollten. Nach Gesprächen von AP mit der israelischen Botschaft in den USA sagte Ian Phillips: "Wir verlangen weiterhin, dass die Beweise offengelegt werden für die Öffentlichkeit. Wir fordern die Anwendung derselben Prinzipien, die auch wir an unsere journalistische Arbeit anlegen: die Überprüfung von Fakten und Transparenz."

Wenig Pressefreiheit im Gazastreifen

AP und Al-Jazeera stehen nun vor derselben Herausforderung: neue Kameras, Video- und Netzwerktechnik in den Gazastreifen zu bekommen. Das ist nicht einfach, da Israel befürchtet, solche Geräte könnten gegen Israel verwendet werden, wenn sie in falsche Hände kommen.

Die Bombardierung hat die Arbeit der beiden Medien also deutlich erschwert, dabei stehen Journalistinnen und Journalisten in Gaza ohnehin vor großen Herausforderungen. Auf der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit stehen die Palästinensergebiete auf Platz 132 von 180. Die palästinensische Menschenrechtsorganisation Al-Haq mit Sitz in Ramallah fordert die Behörden im Gazastreifen regelmäßig auf, die Pressefreiheit zu wahren und berichtet davon, dass Journalisten verhaftet werden - und das nur, weil sie ihren Beruf ausüben.