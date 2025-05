Medien: Australischer Amtsinhaber gewinnt Wahl

Aus der Parlamentswahl in Australien ist Prognosen zufolge die sozialdemokratische Labor-Partei von Premierminister Anthony Albanese als Siegerin hervorgegangen. Damit hätte sich Labor gegen die oppositionellen Konservativen von Spitzenkandidat Peter Dutton durchgesetzt.

Mehr als 18 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgefordert

Die Australier waren dazu aufgerufen, die 150 Abgeordneten im Parlament in Canberra zu wählen. Die Wahl gilt als richtungsweisend für den künftigen Kurs des Landes. Albanese hatte mit seinem Wahlsieg vor drei Jahren ein Jahrzehnt konservativer Regierungen in Australien beendet. Eine zentrale Rolle im Wahlkampf spielten neben der Klimapolitik wirtschaftliche Fragen wie hohe Preise und Wohnkosten. Albanese kündigte an, die Wohnkrise im Land anzugehen und die Gesundheitskosten der Bürger zu senken. Oppositionsführer Dutton wollte insbesondere die Treibstoffkosten durch niedrigere Steuern senken.

Trump spielte auch bei dieser Wahl eine Rolle

Ein weiteres bestimmendes Wahlkampfthema war der Umgang mit der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, der auch Australien mit Einfuhrzöllen in Höhe von zehn Prozent belegt hatte. Duttons als zu groß empfundene Nähe zu Trump hatte ihn laut Umfragen zuletzt an Zustimmung gekostet.

Mit Informationen von Reuters, dpa und AFP.