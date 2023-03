Media Analyse: Gute Zahlen für die meisten BR-Radioprogramme

Radio bleibt ein Massenmedium. Mehr als drei Viertel aller Menschen hören täglich zu. Das zeigen die Zahlen der aktuellen Media Analyse, einer repräsentativen Umfrage zur Radionutzung in Deutschland. Der Bayerische Rundfunk bleibt dabei mit seinen Programmen sehr erfolgreich. Knapp die Hälfte der bayerischen Bevölkerung hört täglich ein BR-Angebot. Auf ganz Deutschland bezogen sind das fast sechs Millionen Menschen.

Marktführer Bayern1, Bayern3 bei jungen Menschen erfolgreich

Meistgehörtes Programm in Bayern bleibt mit großem Abstand Bayern1. Bundesweit hat die Welle über drei Millionen Hörerinnen und Hörer. Wenn man sich nur das junge Publikum anschaut, liegt Bayern3 vorne. In Zahlen heißt das: Fast eine Million der Menschen zwischen 14 und 39 Jahren hören täglich Bayern3.

Thomas Hinrichs, der Informationsdirektor des Bayerischen Rundfunks, spricht von einem sehr guten Ergebnis. "Wir begleiten die Menschen gerade in diesen schwierigen Zeiten durch den Tag mit viel Informationen und Hintergrund, aber auch mit der im Alltag so wichtigen Mischung aus Info und Unterhaltung. Bayern ist ein lebenswertes Land, und das zeigen wir bei Bayern1 oder bei Bayern3", so Hinrichs.

Verlässliche Information durchs Radio weiter gefragt

Erst die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg. Dazu hohe Energie und Lebensmittelpreise. Menschen suchen in dieser schwierigen Zeit offenbar nach wie vor nach verlässlichen Informationen. Das ist eine Interpretation der Hörerzahlen von BR24 Radio. Die bleiben nämlich auf hohem Niveau stabil.

BR24 ist damit eines der meistgehörten Informationsradios in Deutschland. Redaktionsleiter ist Steffen Jenter. Er betont wie wichtig es für das Programm ist, immer wieder flexibel auf Ereignisse direkt zu reagieren: "Wir sind und bleiben ein Live-Medium - ob beim Sport oder der Politik. Wenn es wichtig wird, sind wir live dabei und ordnen danach die Dinge ein."

"Neues entdecken und Heimat nahebringen"

Auch wenn der Zuspruch für Bayern2 etwas zurückgegangen ist – der Sender bleibt eines der beliebtesten Radioangebote für Kultur und Gesellschaft in Deutschland. Andere Programme, wie BR Klassik, BR Heimat oder BR Schlager haben ebenfalls relativ stabile Hörerzahlen und erreichen ein treues Stammpublikum.

Der Kulturdirektor des Bayerischen Rundfunks, Björn Wilhelm, erklärt dazu: "Im Radio einerseits Neues aus aller Welt entdecken und andererseits den Menschen ihre Heimat nahebringen, das bieten wir unserem Publikum mit den Hörfunkprogrammen des Bayerischen Rundfunks. Wir freuen uns sehr darüber, dass so viele Menschen in Bayern das schätzen und uns täglich nutzen."

Die Nutzungsdauer steigt

Insgesamt wurden für die Media-Analyse in den vergangenen Monaten mehr als 66.000 Menschen in ganz Deutschland befragt, ob und wann sie Radio hören. Dabei kam auch heraus, dass die Dauer der Radionutzung nochmal etwas gestiegen ist. Fast viereinhalb Stunden hören Menschen im Durchschnitt zu.