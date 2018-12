May wird Brexit-Abstimmung wohl verschieben

Berichten britischer Medien zufolge will die britische Premierministerin May die für morgen geplante Abstimmung über den Brexit absagen. "Das Votum ist definitiv vom Tisch", twitterte eine BBC-Reporterin mit Bezug auf zwei Quellen in Mays Kabinett.

Das Votum werde laut Aussagen von zwei Quellen in Mays Kabinett nicht mehr stattfinden, schrieb die BBC-Reporterin heute auf Twitter. Offiziell bestätigt waren die Medienberichte nicht. Das Büro des Unterhausvorsitzes teilte mit, sie werde die bislang nicht geplante Stellungnahme gegen 15.30 Uhr (Ortszeit, 16.30 Uhr MEZ) im Parlament abgeben.

EuGH: Exit vom Brexit ohne EU-Zustimmung möglich

Am Morgen hatte der Europäische Gerichtshof geurteilt, Großbritannien könne den Brexit auch ohne Zustimmung der EU stoppen. Die Schwelle für einen Ausstieg vom in Großbritannien sehr umstrittenen EU-Austritt ist somit niedriger als von Experten gedacht.

EU lehnt Nachverhandlungen ab

Die EU-Kommission lehnt Nachverhandlungen des Brexit-Vertrags mit Großbritanniens nach wie vor kategorisch ab.

"Dieser Deal ist der beste Deal und der einzige mögliche Deal. Wir werden die Vereinbarung, die jetzt auf dem Tisch liegt, nicht nachverhandeln." Kommissionssprecherin der EU

Im übrigen gehe die EU-Kommission davon aus, dass Großbritannien die Europäische Union wie angekündigt am 29. März verlassen werde.

Das Nein zu Nachverhandlungen ist für die britische Regierung von Bedeutung. Für das mit der EU abgemachte Brexit-Paket ist im britischen Parlament keine Mehrheit in Sicht. Konservative Kritiker drängen Premierministerin Theresa May, in Brüssel weitere Zugeständnisse herauszuholen.