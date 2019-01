May will Brexit-Abkommen mit EU ändern

Das britische Unterhaus debattiert über den Plan von Premierministerin Theresa May zum weiteren Vorgehen beim Brexit. Ein Sprecher Mays sagte, der mit der EU vereinbarte Brexit-Vertrag müsse nachverhandelt werden. Um die Zustimmung des Unterhauses zu bekommen, müsse die Backstop-Regel für Nordirland geändert werden, "und das heißt, der Austrittsvertrag muss wieder geöffnet werden". Dies habe May in einer Kabinettssitzung erklärt.

Was heißt Backstop?

Der Backstop soll eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindern, ist in Großbritannien aber umstritten. Er ist der Hauptgrund für das Scheitern der Brexitvereinbarung mit der EU im Unterhaus. Das britische Unterhaus stimmt heute Abend darüber ab, wie es in der Brexit-Krise weiter geht.

Ein Dutzend Änderungsanträge

Zu einer neuen, neutral formulierten Beschlussvorlage der Regierung liegen etwa ein Dutzend Änderungsanträge vor, mit denen die bisherige Position der Regierung entweder in Richtung eines härteren oder eines weicheren Brexits gelenkt werden sollen. Vor zwei Wochen hat das Unterhaus den Austrittsvertrag deutlich abgelehnt, den Premierministerin May mit der EU ausgehandelt hatte. Damit droht Großbritannien am 29. März ungeordnet aus der Europäischen Union auszuscheiden