Eine knappe Mehrheit der britischen Abgeordneten hat gegen einen EU-Austritt ohne Vertrag gestimmt. Die Abgeordneten nahmen mit 312 zu 308 Stimmen einen Änderungsantrag an.

Abstimmung nicht rechtlich bindend

In einer zweiten Abstimmungsrunde über das Gesamtpaket der Regierung fiel die Entscheidung deutlicher aus. 321 Abgeordnete stimmten dafür und 278 gegen einen ungeordneten Austritt aus der EU. Allerdings ist diese Entscheidung nicht rechtlich bindend, aber setzt die britische Regierung unter Druck. Die britische Regierungschefin Theresa May will das Parlament in London ein drittes Mal über das von ihr ausgehandelte Abkommen mit der EU zum Brexit abstimmen lassen. Einen entsprechenden Antrag für ein solches Votum bis zum 20. März will May am Donnerstag den Abgeordneten vorlegen, wie die Regierung am Mittwochabend mitteilte.

May: Großbritannien wird EU ohne Deal verlassen

Die britische Premierministerin blieb jedoch dabei: Großbritannien werde die EU ohne Deal verlassen, es sei denn, es werde etwas anderes vereinbart. Und was das sein könnte, müsse jetzt herausgefunden werden. Großbritannien könne mit dem Abkommen die EU verlassen, das die Regierung in den letzten zwei Jahren verhandelt hat oder dieser Deal werde der Bevölkerung nochmal zur Abstimmung vorgelegt, gebe es die Gefahr, dass es überhaupt keinen Brexit gibt.

16 Tage bis zum Austrittstermin

Morgen wird das britische Unterhaus über eine Verschiebung des Brexit abstimmen. Eine Verlängerung von Artikel 50 kann es allerdings nur geben, wenn alle 27 EU-Mitgliedsstaaten zustimmen. Theresa May kämpft weiter für einen Austritt Großbritanniens mit Abkommen. Gestern hatte die britische Premierministerin bereits zum zweiten Mal mit ihrem Brexit-Deal eine Niederlage erlitten. Bis zum offiziellen Austrittstermin bleiben nur noch 16 Tage.