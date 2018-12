May vor Misstrauensvotum: "Werde mich mit allem verteidigen"

Eine kämpferische Theresa May heute Mittag im Unterhaus: kein Anzeichen von Resignation bei der Fragestunde der Premierministerin, obwohl sie sich heute Abend einem Misstrauensvotum in ihrer eigenen konservativen Fraktion stellen muss. Eine Neuwahl schließt May aus, auch ein zweites Referendum lehnt sie weiterhin ab.

Misstrauensvotum gegen May: Ergebnis nach 21 Uhr

Über das Misstrauensvotum wird in der Tory-Fraktion ab 19 Uhr (MEZ) abgestimmt. Mit dem Ergebnis wird nach 21 Uhr gerechnet. Sie werde um das Amt kämpfen und sich der Abstimmung mit allem, was sie habe, stellen, betonte May. Ein Wechsel an der Spitze setze die Zukunft des Landes zu einem kritischen Zeitpunkt aufs Spiel, sagte die Premierministerin.

Öffentlich zu ihr bekannten sich 150 Abgeordnete der konservativen Partei. May bräuchte aber mindestens 158 Stimmen der 315 Abgeordneten. Laut einer Erhebung des britischen Rundfunksenders BBC will die Mehrheit der konservativen Abgeordneten für die Premierministerin stimmen.

Was, wenn May stürzt?

Sie jetzt aus dem Amt zu bringen, würde den Brexit verschieben oder sogar ganz riskieren, sagt die Regierungschefin. Sollte May das Misstrauensvotum in ihrer Fraktion gewinnen, darf ein solcher Schritt innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht wiederholt werden. Sollte sie verlieren droht den Konservativen eine mehrwöchige Auseinandersetzung um die Nachfolge. Möglicherweise müsste dann auch das Austrittsdatum 29. März verschoben werden.

Kein Datum für Brexit-Abkommen mit der EU

Für die Abstimmung über ihr Abkommen mit der EU nannte May erneut kein konkretes Datum. Dazu seien noch zahlreiche Gespräche erforderlich, erklärte sie. Sie werde das Unterhaus rechtzeitig und auf dem üblichen Weg über einen neuen Termin informieren. Die Abstimmung soll bis spätestens 21. Januar stattfinden.