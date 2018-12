May übersteht Misstrauensvotum

Die britische Premierministerin Theresa May hat die Misstrauensabstimmung um ihr Amt als konservative Parteichefin gewonnen. Das teilte der Vorsitzende des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, am Mittwochabend mit. 200 Tory-Abgeordnete stimmten demnach für sie, 117 gegen sie. Um May zu stürzen, hätten ihr mindestens 159 Parlamentarier das Misstrauen aussprechen müssen.

Kurz vor dem Beginn des Wahlgangs hatte sich die Regierungschefin mit einer Ansprache an ihre Parteifreunde gewandt. Mehrere Minister berichteten, May habe in Aussicht gestellt, bei der nächsten regulären Parlamentswahl 2022 nicht mehr für die Torys anzutreten. Damit ging sie auf ihre Kritiker zu.

Mit der gewonnenen Vertrauensabstimmung kann May als Parteichefin und Premierministerin weitermachen. Für May ist das dennoch kaum ein Grund zum Feiern. Sie muss weiterhin ihren Brexit-Deal durchs Parlament bringen.

Keine Mehrheit im Parlament für Brexit-Abkommen

Der von May mit der EU ausgehandelte Brexit-Vertrag hat im Parlament keine Mehrheit und ist auch in ihrer Partei höchst umstritten. Konservative Brexit-Befürworter kritisieren vor allem die Regeln, mit denen Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland verhindert werden sollen, den sogenannten Backstop. Für Unmut in der Tory-Fraktion sorgte Mays Entscheidung, eine für Dienstag geplante Parlamentsabstimmung über das Brexit-Abkommen zu verschieben, um eine drohende Niederlage zu vermeiden.

EU-Gipfel am Donnerstag

May hatte am Dienstag auf einer Blitz-Tour durch drei europäische Länder nach einem Weg zur Rettung des Brexit-Abkommens gesucht. Die EU-Partner schlossen Nachverhandlungen jedoch kategorisch aus.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte diese Haltung am Mittwoch. "Wir haben nicht die Absicht, das Austrittsabkommen wieder zu verändern", sagte Merkel im Bundestag. Sie habe aber "weiter die Hoffnung, dass es zu einem geordneten Austritt" Großbritanniens aus der EU komme. EU-Ratspräsident Donald Tusk verwies in seinem Einladungsschreiben für den EU-Gipfel ab Donnerstag bereits vor dem Misstrauensvotum auf "den Ernst der Lage im Vereinigten Königreich".