May stellt weitere Abstimmung infrage

In einem Brief an die Abgeordneten schrieb May, nachdem das Abkommen bereits zweimal abgelehnt worden sei, werde sie den Vertrag nur vorlegen, wenn sich in der nächsten Woche eine ausreichende Unterstützung abzeichne. Britische Medien stufen die Chancen auf Zustimmung zum Abkommen als gering ein.

Wie geht es weiter

Gestern haben die EU-Staats- und Regierungschefs Großbritannien Aufschub beim Brexit gewährt. Nimmt das britische Parlament kommende Woche das Austrittsabkommen doch noch an, wird der Brexit auf den 22. Mai verschoben. Lehnt das Parlament ab, dann muss London bis zum 12. April bestimmen, wie es weitergehen soll. Ohne Entscheidung käme es zu einem ungeordneten Austritt.

Demonstration in London für ein zweites Referendum

In der britischen Hauptstadt werden heute Hunderttausende zu einer Großdemonstration erwartet. Die Organisation "People's Vote" tritt für ein zweites Referendum ein. Die Organisatoren verlangen, dass dem britischen Volk der Brexit Deal zur Abstimmung vorgelegt wird. Alternativ soll auch ein Verbleib in der EU möglich sein. Die Demonstranten wollen sich mittags beim Hyde Park versammeln und im Laufe des Nachmittags gemeinsam zum Parlament marschieren. Nach Angaben der britischen Wahlkommission wären für ein zweites Brexit-Referendum mindestens vier, eher sechs Monate für die Vorbereitung notwendig.