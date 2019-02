May bietet Brexit-Verschiebung an

Die britische Premierministerin Theresa May hat dem Parlament in London in Aussicht gestellt, über eine Verschiebung des EU-Austritts abstimmen zu dürfen. Ein "kurzer und begrenzter" Aufschub sei möglich, wenn sich bis Mitte März im Unterhaus keine Mehrheit für eine andere Lösung abzeichne, sagte May vor den Abgeordneten in London.

Verschiebung laut May allenfalls bis Ende Juni

May betonte, sie strebe weiterhin einen geregelten Austritt an. Dies sei die beste Option. Falls das Parlament den Ausstiegsvertrag mit der EU in einem bis zum 12. März geplanten Votum abermals ablehnen sollte, werde sie die Option eines ungeregelten Brexits zur Abstimmung stellen.

Sollte auch dies abgelehnt werden, sollten die Abgeordneten am 14. März über eine Verschiebung des Brexits abstimmen. Der bislang für den 29. März geplante EU-Austritt könne aber allenfalls bis Ende Juni aufgeschoben werden.

Corbyn: May "grotesk rücksichtslos"

Mit der Ankündigung gab May politischem Druck nach. Die Premierministerin hatte gestern noch mitgeteilt, dass sie an dem Austrittsdatum festhält. Am Abend hatte dann der Chef der Oppositionspartei Labour, Jeremy Corbyn, erklärt, er sei für ein zweites Brexit-Referendum.

Corbyn warf May nun vor, "grotesk rücksichtslos" vorzugehen. Er bekräftigte seine Forderung nach einer weiteren Volksabstimmung über das Brexit-Abkommen.