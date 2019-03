May bittet EU um Brexit-Aufschub bis zum 30. Juni

Die britische Regierung will den Austritt aus der EU auf den 30. Juni verschieben. Das geht aus dem Brief hervor, den Premierministerin May an EU-Ratspräsident Tusk geschickt hat. May hatte ihren Vorschlag zuvor noch einmal geändert. Gestern hieß es noch, nach der Kabinettsitzung in London, die Briten würden auf dem EU-Gipfel zunächst eine Verlängerung der britischen Mitgliedschaft bis zum Sommer beantragen, aber mit der Option um eine weitere Verlängerung von ein bis zwei Jahren.

27 EU-Staats- und Regierungschefs müssen Verschiebung zustimmen

Übrig geblieben ist davon nur noch die Bitte um eine kurze Verlängerung: Mehrere Minister vom Hard-Line-Brexit-Flügel haben sich quer gestellt und mit ihrem Rücktritt gedroht, auch die Hardliner in ihrer konservativen Fraktion drohten mit einem Aufstand gegen die Premierministerin. Hinzu kamen skeptische Töne aus Brüssel. EU-Chefunterhändler Michel Barnier hatte gestern Nachmittag erklärt, die Briten müssten sich entscheiden und entweder eine kurze oder eine lange Verschiebung des Austrittstermins beantragen.

Alle 27 übrigen EU-Staats- und Regierungschefs müssen auf dem morgen in Brüssel beginnenden Gipfel der Verschiebung zustimmen. Sonst bleibt es beim Austrittstermin 29. März.