Harter Lockdown ab Mittwoch - Lockerung für Weihnachten

Wegen wieder stark steigender Corona-Zahlen wird das öffentliche Leben in Deutschland ab Mittwoch noch einmal stärker heruntergefahren. Die bisherigen Maßnahmen hätten nicht gereicht, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder. "Wir sind zum Handeln gezwungen und handeln jetzt auch."

Von Mittwoch bis mindestens 10. Januar werden daher laut Merkel die meisten Geschäfte geschlossen - offen bleiben nur Läden für Lebensmittel und den notwendigen alltäglichen Bedarf. Auch Friseure müssen dann schließen. Ebenfalls geschlossen werden die Schulen, auch jüngere Kinder sollen möglichst zu Hause betreut werden. "Ziel bleibt, dass die Kontaktnachverfolgung wieder möglich wird", betonte die Kanzlerin. Es müssten daher wieder Sieben-Tage-Inzidenzen von 50 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) oder weniger erreicht werden.

Ausnahme-Regel für Weihnachten

Es bleibt bei den bisherigen Kontaktbeschränkungen: Treffen dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, plus dazugehörige Kinder unter 14 Jahren. Nur für die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember dürfen vier weitere Personen aus dem engsten Familienkreis zum eigenen Haushalt dazukommen - also Eltern, Kinder, Geschwister. "Es wird an alle Bürgerinnen und Bürger appelliert, dann immer möglichst die Kontakte sieben Tage vorher zu reduzieren", sagte Merkel, "also eine Schutzwoche". Gottesdienste sollen nur unter strengen Auflagen möglich sein.

(Redaktioneller Hinweis: In einer ersten Fassung dieses Artikels war von maximal neun Personen an Weihnachten die Rede. Das wäre nur bei einem Fünf-Personen-Haushalt der Fall. Es gilt für Weihnachten vielmehr die Regel: eigener Haushalt plus vier enge Verwandte aus anderen Haushalten.)

Silvester-Raketen und Böller dürfen nicht verkauft werden

Für Silvester wird diese Lockerung der Kontaktbeschränkung nicht mehr gelten. Der Verkauf von Pyrotechnik wird verboten. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte: "Es wird ein stilles Silvester."