Wer hat gelogen? Twitter-Debatte zwischen Scheuer und FDP

Es ist eine lange Nacht. Bis in die frühen Morgenstunden tagt der Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut. Nach dieser Mammutsitzung zweifelt die Opposition im Bundestag an der Glaubwürdigkeit von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), denn bei der Befragung widersprechen sich Scheuer und die Manager der Betreiberfirmen in wesentlichen Punkten. Mehrere Bundestagsabgeordnete kritisieren den CSU-Minister, er habe in der Maut-Affäre die Unwahrheit gesagt. Auch sein Auftritt im Ausschuss überzeugt sie nicht.

"Herr Scheuer hat das Parlament belogen, und er hat sogar Betreiber aufgefordert, die Unwahrheit zu sagen. Ein absolutes Unding." Oliver Luksic, verkehrspolitischer Sprecher der FDP

Als BR24 die Aussage des saarländischen FDP-Abgeordneten Luksic auf Twitter verbreitet, reagiert Scheuer dünnhäutig. Er teilt den Tweet mit dem Kommentar "Olli Luksic lügt. Das ist die Wahrheit."