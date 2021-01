Maut-Untersuchungsausschuss: Dobrindt weist Vorwürfe von sich

Es ist schon spät in der Nacht, als Alexander Dobrindt in den Untersuchungsausschuss marschiert. Kein Wort, kein Blickkontakt mit den wartenden Journalisten. Drinnen im Untersuchungsausschuss breitet er in aller Ruhe seine Unterlagen aus. Auf dem Tisch steht ein Namensschild. Alexander Dobrindt ist Landesgruppenchef der CSU im Bundestag. Das spielt aber bei der Vernehmung kaum eine Rolle. Deshalb steht auf dem Namensschild: Alexander Dobrindt - Bundesminister a.D.

"Ein Alexander Dobrindt scheitert nicht"

Mit dem Satz "ein Alexander Dobrindt scheitert nicht" gibt der damalige CSU-Chef Horst Seehofer die Maut in Dobrindts Hände. Das war im Jahr 2013. Dobrindt tritt damals als Bundesverkehrsminister an. Er muss die Maut durchziehen. Vollmundig verspricht er, dass er 2016 die Maut "scharfstellen" werde. Doch daraus wird nichts. Die Europäische Kommission spielt nicht mit, hat europarechtliche Bedenken. Dobrindt habe daraufhin Gespräche mit dem damaligen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker geführt, sagt er im Untersuchungsausschuss. Das ist Dobrindts großes Pfund.

Der Maut-Deal

Denn letztlich einigen sich Brüssel und Berlin noch 2016. Das Projekt Pkw-Maut muss Dobrindt zwar verschieben, aber, so berichtet er es im Untersuchungsausschuss, sei für ihn klar gewesen: Die Kommission habe damit "quasi einen Stempel" draufgesetzt, dass die Mautpläne europarechtskonform seien, sagt Dobrindt. Die Maut habe damit umgesetzt werden können. Tatsächlich enden damals die seit Jahren andauernden Meinungsverschiedenheiten über die rechtliche Ausgestaltung der geplanten Pkw-Maut in Deutschland. "Die vereinbarte Lösung wahrt das Recht der EU-Bürger auf Gleichbehandlung ungeachtet ihrer Staatsbürgerschaft", teilt die EU-Kommission Anfang Dezember 2016 mit.

Opposition sieht Dobrindt in Verantwortung

FDP, Grüne und Linke sehen dagegen mindestens eine Mitverantwortung Dobrindts am Scheitern der Pkw-Maut. Denn das EuGH-Urteil, das die Mautpläne gestoppt hat, bezieht sich auf genau das Modell, für das Dobrindt als Verkehrsminister Ende 2016 grünes Licht der EU-Kommission erhalten hat.

Dobrindt mit vieldeutigem Hinweis

Insgesamt aber sparen die Oppositionspolitiker mit aggressiven Angriffen, und Dobrindt erlebt eine entspannte Nachtsitzung. Aber am Ende der Aussage, gegen 03:45 Uhr, liefert Dobrindt dann doch noch einen kleinen Aufreger. Auf die Frage, ob der amtierende Bundesverkehrsminister Fehler gemacht hat, sagt Dobrindt vieldeutig: "Jeder Minister ist für seine Entscheidungen selbst verantwortlich."

Eine Aussage, die jede Interpretation offen lässt. FDP-Politiker Christian Jung und auch Oliver Krischer von den Grünen sehen das als klare Abgrenzung von Andreas Scheuer.

Scheuer im Zentrum des Untersuchungsausschusses

Scheuer steht im Zentrum des Untersuchungsausschusses. Ihm wirft die Opposition vor, Ende 2018 Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut abgeschlossen zu haben – bevor endgültige Rechtssicherheit bestand. Scheuer weist die Vorwürfe zurück.

Der Europäische Gerichtshof hatte das deutsche Modell für eine Pkw-Maut im Sommer 2019 für europarechtswidrig erklärt – sie sei diskriminierend für Autobesitzer aus anderen EU-Ländern. Die vorgesehenen Betreiber fordern 560 Millionen Euro Schadenersatz, nachdem Bundesverkehrsminister Scheuer die Verträge direkt nach dem Urteil gekündigt hat. Über den Schadenersatz entscheidet ein Schiedsverfahren.