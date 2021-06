Mautdebakel: Unklare Schuld, keine Sühne

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Dionys Jobst hatte einen eigenwilligen Humor. Der Oberpfälzer schlägt 1993 im Spaß vor, die Insel Mallorca zu kaufen, als 17. Bundesland. Das löst fast einen Eklat mit Spanien aus. Schon 1984 fordert er, eine Autobahnmaut einzuführen, die nur Ausländer bezahlen. Jobst wird dafür ausgelacht. Die Idee bleibt der CSU aber. Auf ihr Betreiben hin wird die Ausländermaut - nach dem Wahlkampf in Infrastrukturabgabe umbenannt - Teil des Koalitionsvertrags. 2017 wird sie in ein Gesetz gegossen.

Schlussstrich für die Maut vorm EuGH

35 Jahre nach Jobsts Idee, am 18. Juni 2019, kippt der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Pkw-Maut. Das Gericht sagt, die Maut diskriminiere Ausländer. Bundesverkehrsminister ist Andreas Scheuer. Scheuer wirkt vom Urteil überrumpelt. Er kündigt sofort die Verträge mit den Firmen, die die Maut umsetzen sollten. Scheuer hatte sie Monate vor dem Urteil unterzeichnen lassen. Aus Sicht der Opposition ist das der Kardinalfehler. Denn schnell wird klar, die Mautbetreiber werden Schadensersatz fordern. Verkehrspolitiker von Grünen, FDP und Linken fordern Aufklärung, wollen die Mautverträge sehen und E-Mails des Ministers. Scheuer steht unter großem Druck.

Transparenz mit Fragezeichen

Und zunächst sieht es aus, als wolle er aufklären: Scheuer lässt öffentlichkeitswirksam Wagen voll mit Mautdokumenten vor den Verkehrsausschuss karren. Und betont in Internetvideos: "Wir stehen bei allen Fragen um die Pkw-Maut für maximal mögliche Transparenz."

Doch Scheuers maximal mögliche Transparenz, wie sieht die aus? Unterlagen sind nicht vollständig. Dann werden nicht dokumentierte Treffen mit den Mautbetreibern bekannt, die Scheuer zunächst abstreitet, dann nach und nach zugeben muss. Linke, FDP und Grüne beantragen Ende 2019 einen Untersuchungsausschuss.

Der Untersuchungsausschuss als Kopf-ab-Gremium

Es geht um den Minister, dessen persönliche Verantwortung. Für viele steht die bereits fest: Linke, FDP und Grüne fordern noch vor Ausschussstart Scheuers Rücktritt. Der Maut-Ausschuss als klassisches Kopf-ab-Gremium? Zu Beginn des Ausschusses gibt es einige Punkte, die Scheuer gefährlich werden könnten. Besonders schwer wiegt der Bericht des Bundesrechnungshofs mit einem vernichtenden Urteil: Das Ministerium habe gegen Haushalts- und Vergaberecht verstoßen. Doch hier gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen. Die Opposition konzentriert sich auf die Frage, die aus ihrer Sicht Scheuer am gefährlichsten werden kann: Hat der Minister den Deutschen Bundestag belogen?

Die gefährlichste Frage: Hat Scheuer das Parlament belogen?

Rückblick: Befragung im Bundestag, September 2019. Die Abgeordneten fragen Scheuer, ob die Mautbetreiber ihm angeboten hätten, mit der Vertragsunterzeichnung zu warten. Bis nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Scheuer sagt: Nein. Dieses Angebot habe es nicht gegeben.

Ein Jahr später, am 1. Oktober 2020 stehen die Mautbetreiber vorm Untersuchungsausschuss. Sie sagen: Wir haben eben doch angeboten zu verschieben, aber Scheuer wollte die Maut schnell unterzeichnen. Beweise haben sie dafür nicht, ebenso wenig wie der Verkehrsminister für seine Version.

Scheuer kann sich nicht erinnern

Ebenfalls am 1. Oktober, tief in der Nacht, wird Scheuer vernommen. Der Druck auf ihn ist enorm. Denn erstmals hat auch der Koalitionspartner SPD eine rote Linie gezogen: Sollte Scheuer vorm Parlament gelogen haben, sei der Minister nicht mehr zu halten. Und dann sagt Scheuer, er könne sich nicht an ein Angebot erinnern. Erinnerungslücke. Damit ist die Luft raus. Scheuers Rücktritt kann nicht erzwungen werden. Ulrich Lange, CSU-Mann im Untersuchungsausschuss, bringt es noch in der Nacht der Vernehmung auf die einfache Formel: "Er ist Minister und er bleibt Minister." Für Lange ist der Untersuchungsausschuss damit gelaufen.

"Dann steige ich von dem toten Pferd ab"

Tatsächlich geht die Arbeit im Ausschuss weiter. Aber weil es wirkt, als sei es vor allem um die nicht nachweisbare Lüge des Ministers gegangen, schwindet das öffentliche Interesse. Die Opposition, vor allem die FDP, lässt bei der Lüge nicht locker, will eine Gegenüberstellung von Minister und Mautbetreibern und scheitert. Ein Fehler, findet Kirsten Lühmann, Ausschussmitglied von der SPD. Die wissentliche Falschaussage sei nicht nachweisbar gewesen. "Dann steige ich von dem toten Pferd ab und reite es nicht weiter", sagt Lühmann, die vor der Abgeordnetentätigkeit Polizeibeamtin war. "Man hätte dem Minister viele andere Punkte vorhalten können."

Kosten des Maut-Scheiterns waren unbekannt

Diese Punkte stehen im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses. Scheuers eigene Partei, die CSU, stellt darin gemeinsam mit SPD und CDU fest: "Dem weiterhin bestehenden Risiko, auch eines vollständigen Scheiterns der Pkw-Maut vor dem EuGH, hätte in der Risikoabwägung jedoch eine größere Bedeutung zukommen müssen." Besonders mit Blick auf die finanziellen Folgen. Bedeutet: Niemandem war klar, was ein Scheitern vor Gericht wirklich kosten würde. Die erste Schätzung wurde am Tag der Kündigung in Auftrag gegeben. Lühmann nennt die Arbeit des Verkehrsministeriums unter Scheuer "organisierte Verantwortungslosigkeit".

Chaos im Verkehrsministerium

In der entscheidenden Phase hatte die erfahrene Leitung des Mautreferats im Verkehrsministerium die Position gewechselt. Beamte standen unter hohem Zeitdruck bei ihrer Prüfung, ob die Mautverträge haushaltsrechtlich in Ordnung waren. Und die Maut hätte mehr gekostet als der Bundestag zur Verfügung gestellt hatte. Auch das sagt der Abschlussbericht der großen Koalition. Chaos im Ministerium sieht auch die Opposition. Oliver Luksic, Ausschussmitglied von der FDP, vermutet Absicht: "Man hat auch bewusst Beamte im Ministerium ausmanövriert, weil man genau wusste, dass man Fehler macht."

Rechtsverstöße nicht nachweisbar

Die Opposition urteilt anders als die Koalition: Es gab auch Verstöße gegen geltendes Recht. "Wir haben glasklar nachgewiesen, dass er gegen Haushaltsrecht verstoßen hat", sagt Grünen-Fraktionsvize und U-Ausschussmitglied Oliver Krischer. "Er hat einfach Steuergelder missbraucht, falsch verwandt, illegal verwandt. Er hat gegen Vergaberecht verstoßen, er hat Unternehmen benachteiligt." Aber das bewerten die Juristen, die der Ausschuss als Sachverständige hört, unterschiedlich. Für Kirsten Lühmann ist deshalb klar: "Tatsächlich hat dieser Untersuchungsausschuss den Minister Scheuer von keinem Vorwurf freigesprochen, es gibt aber auch keinen Vorwurf, der rechtlich einwandfrei bewiesen werden konnte."

Konsequenz: Ministermails nur auf Ministerkonten

Für viele Punkte fehlt schlicht der eine harte Beweis. Die Opposition macht dafür auch die Kommunikation des Ministers verantwortlich. Oft fehlen Mails, die belegen könnten, dass der Verkehrsminister über Entscheidungen informiert war. Vieles zwischen Scheuer und seinem Staatssekretär Gerhard Schulz lief mündlich. Gerade Schulz kommt bei der Umsetzung der Maut aber eine Schlüsselrolle im Ministerium zu.

Und manches, was schriftlich versandt wurde, ließ sich Scheuer offenbar an seinen Bundestagsaccount schicken. Scheuer ist auch MdB. Diesen Account muss er dem Ausschuss aber nicht zeigen. Und tut es nicht. Scheuer sagt lediglich, er habe alle Mails mit Bezug zur Maut herausgegeben. Nachprüfen lässt sich das nicht. Die Opposition fordert nun gesetzlich vorzuschreiben, dass Minister in Amtsangelegenheiten nur über ihren offiziellen Ministeraccount kommunizieren dürfen. Auch die SPD ist dafür offen. Es wäre eine Konsequenz aus der Arbeit des PKW-Maut-Ausschusses. Vorausgesetzt die nächste Regierung setzt sie um.

Das Kapitel Maut ist noch nicht abgeschlossen

Im Januar wird Scheuer noch einmal vor den Ausschuss geladen. Eine Entschuldigung gibt es auch jetzt nicht. Scheuer sagt: "Ich verstehe den Unmut über dieses Projekt und auch die Entwicklung dazu. Fakt ist aber, dass wir rechtens gehandelt haben." Ob das so stimmt, klärt derzeit ein Schiedsgerichtsverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mautbetreiber gegen Bund. Mindestens 500 Millionen Euro Schadensersatzforderungen stehen im Raum. Das Ministerium sieht keine Ansprüche der Mautbetreiber. Wie lange es noch bis zum Urteil dauert, ist unbekannt. Erst nach dem Urteil könnte das Kapitel deutsche Pkw-Maut abgeschlossen sein.

Dionys Jobst, der Vater der CSU-Ausländermaut-Idee, erlebte das Scheitern der Maut vor Gericht und die Aufarbeitung nicht mehr. Jobst starb am 25. März 2017. Einen Tag nachdem der Bundestag dem Gesetz zugestimmt hatte, das die Maut für Ausländer auf den Weg bringen sollte.