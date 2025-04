Deutschland wieder komplett frei von Maul- und Klauenseuche

Es war das erste Mal seit mehr als 35 Jahren, dass in Deutschland die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen war. Jetzt, drei Monate später, gilt auch das betroffene Bundesland wieder als frei von der Tierseuche. Das hat das Bundeslandwirtschaftsministerium mitgeteilt. Demnach hat die Weltorganisation für Tiergesundheit das gesamte Bundesgebiet wieder den Status "Maul- und Klauenseuche (MKS)-frei ohne Impfung" erteilt. Damit werde die Sperrzone um den betroffenen Bestand in Hönow wieder aufgehoben.

Gute Nachrichten für die deutsche Wirtschaft

Entdeckt wurde die für Tiere hoch ansteckende Viruserkrankung im Januar in einer Büffel-Herde in Hönow im Landkreis Märkisch-Oderland. Die EU-Kommission hatte rund um den Ausbruchsort eine sechs Kilometer weite Sperrzone angeordnet. Dort galten Restriktionen wie ein Verbot von Tiertransporten. Seit Mitte März galten Einschränkungen im Handel mit Tier- und Milchprodukten nur noch in einem Umkreis von einigen Kilometern um den betroffenen Betrieb im Brandenburg.

Jetzt werden laut dem Ministerium auch alle Handelsbeschränkungen aufgehoben, die noch für die Sperrzone galten. Die brandenburgische Landwirtschaftsministerin, Hanka Mittelstädt, sprach von einer "positiven Nachricht für alle Tierhalter in Brandenburg und in ganz Deutschland".

Bereits vor einem Monat hatte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir erklärt, dass der Handel für Deutschland wichtig sei, als er sagte: "Der wiedererlangte Freiheitsstatus schickt ein deutliches Zeichen an unsere Handelspartner." Dies nütze dem Export. Für die Landwirtschaft bedeutet ein Ausbruch der Seuche massive wirtschaftliche Einbußen.

Politik und Verbände mahnen Vorsicht im Oster-Reiseverkehr

Brandenburgs Agrarministerin warnte aber vor Risiken: "Trotz dieser äußerst positiven Entwicklung in Brandenburg besteht weiterhin die Gefahr eines erneuten Eintrags der Tierseuche in ganz Deutschland aus infizierten Gebieten – insbesondere durch Reiseverkehr, Lebensmittel oder Tiertransporte." Die Gefahr sei durch Ausbrüche in der Slowakei und Ungarn gestiegen. Die Tierhalter müssten Zutrittsbeschränkungen zum Tierbestand, Reinigung und Desinfektion weiter umsetzen.

Zuvor hatte auch der Bayerische Bauernverband in Rosenheim davor gewarnt, besonders während der Osterreisewelle aufzupassen. Wer aus dem Osten komme, solle keine Fleisch- oder Milchprodukte mitbringen und wenn doch, diese auf keinen Fall etwa in der Natur oder an Rastplätzen wegwerfen. Schon eine infizierte Wurstsemmel kann laut dem Verband verhängnisvoll sein.

Die Maul- und Klauenseuche ist zwar für Menschen ungefährlich, aber eine hochansteckende Viruserkrankung für Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine oder Wild. Darum sollen Tierhalter auch besonders vorsichtig auf ihren Betrieben sein und Hygiene und Desinfektionsmaßnahmen durchführen. Auch viele Zoo- und Wildtiere können an MKS erkranken. Menschen können das Virus übertragen.