Maue Bilanz: Opfer und Experten enttäuscht von Heimkinderfonds

Viele Kinder, die in deutschen Kinderheimen in der Nachkriegszeit lebten, waren Gewalt, sexuellen Übergriffen, Ausbeutung durch Arbeit oder Demütigungen ausgesetzt. Zugunsten dieser Opfer wurde der Heimkinderfonds-West ins Leben gerufen. Ausgehandelt wurde er 2010 am "Runden Tisch Heimkinder" in Berlin, bei dem allerdings nur drei Betroffene vertreten sein durften. Bei der Abschlussbilanz in der Evangelischen Akademie in Tutzing zeigten sich Opfer und Experten nun enttäuscht und forderten, die Aufarbeitung des Leids müsse weitergehen.