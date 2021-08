Matthias Höhn, Die Linke: "Es geht nicht mehr ohne Militär"

US-Präsident Biden will die Evakuierungsflüge aus Kabul bis zum 31. August beenden. Für die Bundesregierung wird damit die Zeit knapp, um Staatsbürger und Ortskräfte auszufliegen. Die Kanzlerin gibt heute ab 12 Uhr eine Regierungserklärung zur Lage ab.

Er werde heute im Bundestag dem Afghanistan-Mandat der Bundesregierung zur Evakuierung bedrohter Personen zustimmen, erklärte Matthias Höhn, sicherheitspolitischer Sprecher der Linken. Höhn weicht damit von der offiziellen Parteilinie ab. Die Fraktion hatte eine Enthaltung ihrer Mitglieder empfohlen.

Trotz Kritik - humanitäre Hilfe geht vor

Aktuell gehe humanitäre Hilfe in Afghanistan ohne militärische Unterstützung nicht, erklärte Höhn, "deswegen werde ich diesem Mandat auch zustimmen". Allerdings könne er die Empfehlung seiner Fraktion verstehen, "weil es natürlich am Agieren der Bundesregierung nicht nur in diesem Evakuierungseinsatz, sondern auch im Zusammenhang grade mit der Evakuierung der Ortskräfte massive Kritik gibt - und die gibt es zu Recht."

Man hätte, wie von Grünen und Linken beantragt, sehr viel früher sehr viel mehr Menschen ausfliegen können, so Höhn: "Das ist beiseite gewischt worden in dieser dramatischen Situation, an der die Bundesregierung natürlich eine große Mitschuld trägt."

"Man muss jetzt zuerst an die Leute vor Ort denken"

Der verteidigungspolitische Sprecher der Linken meinte allerdings auch, seine Haltung berge keine interne Sprengkraft für die Partei:

"Man muss jetzt zuerst an die Leute vor Ort denken, die dringend Hilfe brauchen." Matthias Höhn

Aktuell ginge das nicht ohne Militär. Grundsätzlich müsse über die persönliche Verantwortung von Außenminister Maas, Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und auch der Bundeskanzlerin diskutiert werden. Es müsste daher eine der ersten Aufgaben des neuen Bundestags sein, in einem Untersuchungsausschuss über die Frage zu debattieren, wie es zu dieser eskalierten Situation kommen konnte.