Matterhorn ohne Schnee: Bergführer warnen vor Gefahren

Normalerweise ist der Gipfel des Matterhorns auch im Sommer schneebedeckt. Zur Zeit ist er statt weiß aber braun. "Trostlos", findet Rita Christen, die Vorsitzende des Schweizer Bergführerverbands. "Die Berge verlieren an Großartigkeit, wenn der Schnee fehlt."

Wo sonst Schnee liegt, stoßen Bergsteiger auf Schutt und Eis

Ein Laie würde vielleicht sagen: Ohne Schnee ist es doch viel weniger gefährlich, einen Berg zu besteigen. Doch auf viele Berge, so auch den Touristenmagneten Matterhorn, trifft das nicht zu. Hier gibt es Zonen, wo viel lockerer Schutt liegt. Wenn dieser nicht vom Schnee bedeckt ist, erhöht das das Steinschlagrisiko enorm.

Dieser Sommer ist besonders heiß, gleichzeitig ist im Kanton Wallis im Winter wenig Schnee gefallen, erklärt Bergführerin Rita Christen. Diese ungünstige Kombination führt dazu, dass Bergsteiger plötzlich auf Geröll oder Eis stoßen, wo sie normalerweise Schnee erwartet hätten. "Dadurch werden Touren unmöglich oder viel schwieriger zu begehen, weil man nicht auf Schnee gehen kann, sondern auf dem Eis gehen muss."

Klassische Hochgebirgstouren sind ohne Schnee besonders gefährlich

Bergführer und Bergsteiger müssten immer die momentanen Verhältnisse betrachten und überlegen, ob diese zum Vorhaben und den eigenen Fähigkeiten passen. "Da gibt es auch die Situation wo man sagt, jetzt gehe ich nicht, es hat zu viel Schnee. Die aktuelle Situation führt auch dazu, dass gewisse andere Touren einfacher geworden sind." Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, es sei alles schwieriger geworden, so Rita Christen. Es gebe durchaus Touren, auf die man ausweichen könne. "Aber was nicht gut möglich ist, sind klassische Hochgebirgstouren, die über Gletscherspalten führen, wo jetzt die Schneeauflage fehlt." Diese diene normalerweise als Brücke in zerklüfteten Gletschern.

Der Klimawandel wird am Berg besonders deutlich

Als Bergführerin beobachtet Rita Christen schon seit 20 Jahren, wie die Gletscher immer weiter zurückgehen. "Das macht die Berge weniger eindrücklich. Und es macht mir Sorgen. Denn die klassischen Hochtouren, von denen wir fürchten, dass sie immer schwieriger werden, sind auch ein Teil des Marktes für unsere Mitglieder."