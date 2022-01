Mattarella wiedergewählt: Präsidenten-Drama in Italien beendet

Sechs Tage und sieben Wahlgänge lang suchte Italiens Politik erfolglos nach einem neuen Staatsoberhaupt. Nun steht fest: Sergio Mattarella ist der alte und neue Präsident Italiens. Der Amtsinhaber erhielt am Samstag in der Wahlversammlung 759 von 1.009 möglichen Stimmen. Damit war der achte Wahlgang erfolgreich, in den sieben vorherigen seit Anfang der Woche hatte sich keiner der Kandidaten durchsetzen können.

Der 80-jährige Mattarella hatte eine weitere siebenjährige Amtszeit eigentlich wiederholt ausgeschlossen. Nach dem tagelangem Patt bei den Präsidentschaftswahlen konnte die Regierungskoalition um Ministerpräsident Mario Draghi den scheidenden Präsidenten jedoch am Samstag dazu bewegen, doch noch einmal zu kandidieren.

Regierung stand vor Zerreißprobe

Draghi galt selbst lange als Favorit für Mattarellas Nachfolge. Es wurde jedoch befürchtet, dass sein Wechsel nach knapp einem Jahr von der Regierungs- an die Staatsspitze die Regierungskoalition vor die Zerreißprobe stellen und zum politischen Chaos führen könnte.

Nach langem Ringen einigten sich Parteien wie die rechte Lega, die Sozialdemokraten und die konservative Forza Italia letztlich darauf, für den Sizilianer Mattarella zu stimmen. Führende Vertreter der Parteien suchten den 80-Jährigen am Samstag im Quirinalspalast auf, um ihn zum Weitermachen zu bewegen. Italienische Medien berichteten, auch Draghi selbst habe einige Zeit damit verbracht, Mattarella zum Wohl des Landes zu einem Verbleib im Amt zu überreden. Und er telefonierte mit den Parteiführern, um sie in ihrem Werben um den Amtsinhaber zu bestärken.

Für eine zweite Amtszeit Mattarellas sprach sich auch Giuseppe Conte aus, Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, die im Parlament stärkste Kraft ist. Der Staatspräsident sei "der Garant für alle, unparteiisch, verlässlich", sagte Conte. Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi erklärte, seine Partei werde ebenfalls für Mattarella stimmen. Mattarella sei der einzige Kandidat, der die Parteien vereine. Der 85-jährige Berlusconi hatte seine eigene Kandidatur kurzfristig zurückgezogen, als er erkennen musste, dass sie aussichtslos war.

Staatspräsident mit großem Einfluss in Krisenzeiten

Den Staatschef wählt in Italien ein Gremium von mehr als tausend Abgeordneten, Senatoren und Vertretern der Regionen. Die Abstimmung erfolgt geheim und es gibt keine offiziellen Kandidatenlisten. Der Wahlausgang gilt daher als kaum vorhersehbar. Seit Montag folgte eine fruchtlose Wahlrunde auf die nächste. Um das Verfahren zu beschleunigen, wurden seit Freitag zwei Wahlgänge pro Tag angesetzt.

Mattarella galt in seiner zurückliegenden Amtszeit als beliebt - sowohl bei vielen Bürgern als auch in der Politik. Italiens Präsident hat weitgehend repräsentative Funktionen, in politischen Krisenzeiten kann er jedoch großen Einfluss nehmen - so kann er das Parlament auflösen, den neuen Ministerpräsidenten bestimmen oder zerbrechlichen Koalitionen das Mandat verweigern.