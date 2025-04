28.04.2025, 14:07 Uhr Bildbeitrag

"Massiver Stromausfall" in Spanien sowie Portugal und Frankreich

In Spanien und Portugal gibt es einen größeren Stromausfall. Betroffen sind Züge, Flüge, Fähren, U-Bahnen und der Verkehr, so die Zeitung "El Pais". Die Ursache ist noch unklar. Auch in Teilen Frankreichs gibt es keinen Strom.

Von Claudia Steiner