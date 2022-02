"Massive" EU-Sanktionen gegen Russland bei Ukraine-Angriff

Im Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine würde die EU Sanktionen gegen Russlands Finanz- und Energiesektor verhängen. Betroffen wäre außerdem "die Ausfuhr von Hightechprodukten", erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag nach einer Telefonschalte mit einer Reihe westlicher Staats- und Regierungschefs zum Ukraine-Konflikt. Die Strafmaßnahmen würden "massiv" ausfallen, betonte sie zudem.

Kurzfristige Telefonschalte mit westlichen Staats- und Regierungschefs

Bundeskanzler Olaf Scholz habe an einem "wichtigen Austausch zur sehr sehr ernsten sicherheitspolitischen Lage der Ukraine" teilgenommen, schrieb Regierungssprecher Steffen Hebestreit nach der Schalte auf Twitter. Die Nato-Partner seien "entschlossen, gemeinsam schnelle und tiefgreifende Sanktionen zu ergreifen gegen Russland, sollte es zu weiteren Verletzungen der territorialen Integrität und der Souveränität der Ukraine kommen".

"Alle diplomatischen Bemühungen zielen darauf ab, Moskau zur De-Eskalation zu bewegen", erklärte Hebestreit weiter. "Es gilt, einen Krieg in Europa zu verhindern." An der kurzfristig einberufenen Telefonschalte nahmen neben Scholz und von der Leyen noch US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Großbritanniens Premierminister Boris Johnson und weitere Staats- und Regierungschefs westlicher Staaten teil.

USA: Putin könnte vor Olympia-Ende in Ukraine einmarschieren

So hält etwa die US-Regierung einen russischen Einmarsch in die Ukraine noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in China am 20. Februar für möglich. "Wir sehen weiterhin Anzeichen für eine russische Eskalation, einschließlich neuer Truppen, die an der ukrainischen Grenze eintreffen", sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Freitag im Weißen Haus. Sullivan machte aber deutlich, dass er damit nicht sagen wolle, dass Putin eine Entscheidung für eine Invasion getroffen habe.

"Wir befinden uns in einem Zeitfenster, in dem eine Invasion jederzeit beginnen könnte, sollte sich (der russische Präsident) Wladimir Putin dazu entschließen, sie anzuordnen", sagte Sullivan. "Ich werde mich nicht zu den Einzelheiten unserer Geheimdienstinformationen äußern. Aber ich möchte klarstellen, dass sie (die Invasion) während der Olympischen Spiele beginnen könnte, obwohl es viele Spekulationen gibt, dass sie erst nach den Olympischen Spielen stattfinden würde."

Weitere Länder bitten Staatsbürger Ukraine zu verlassen

Unterdessen haben weitere Länder ihre Staatsangehörigen aufgefordert, das Land sofort zu verlassen. "Britische Staatsangehörige, die sich in der Ukraine aufhalten, sollten diese jetzt verlassen, solange noch kommerzielle Mittel zur Verfügung stehen", erklärte das britische Außenamt am Freitag. Norwegen verwies auf die "ernste und unvorhersehbare Lage" in dem Land.

US-Präsident Joe Biden hatte am Donnerstag eine ähnliche Aufforderung an seine Landsleute ausgesprochen. Am Freitag sagte der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, US-Bürger sollten die Ukraine innerhalb der "nächsten 24 bis 48 Stunden" verlassen.

Russische Militäraktionen in der Ukraine könnten den Reiseverkehr im ganzen Land stören, erklärte auch das kanadische Außenministerium und rief seine Bürger ebenfalls zum Verlassen des Landes auf. Israel kündigte an, Familienangehörige seiner Diplomaten aus der Ukraine auszufliegen.

Bundesrepublik warnt bisher "nur" vor Reisen

Deutschland warnt bislang lediglich vor nicht notwendigen Reisen in die Ukraine und rät dringend davon ab, sich in von prorussischen Separatisten kontrollierte Gebiete im Osten sowie auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim zu begeben. "Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Bewegungen russischer Militärverbände nahe der ukrainischen Grenzen" sollten sich Reisende über die Sicherheitslage zu informieren, heißt es zudem.

Die Befürchtung, Russland könnte das Nachbarland angreifen, hatte zuletzt noch zugenommen. Moskau hat nach westlichen Angaben in den vergangenen Monaten mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen, weist jedoch jegliche Angriffspläne zurück. Der Kreml führt an, sich von der Nato bedroht zu fühlen.