Maskiert. Bewaffnet. Gewaltbereit.

Die Praxis der Pushbacks verändert auch die Landschaft im Grenzgebiet der Krajina um die bosnischen Städte Bihać und Velika Kladuša.

Die Auswertung von Satellitenbildern zeigt eine rege Bautätigkeit in der abgelegenen und dünn besiedelten Gegend im Nordwesten des Landes. Zwischen 2019 und September 2021 wurden in Grenznähe sieben neue Straßen gebaut. Sie enden teilweise direkt an der Grenze in Bereichen, in denen wir Pushbacks dokumentiert haben. Die kroatische Polizei kann die Menschen nun bequem an die grüne Grenze fahren und sie dort abschieben. Oft werden Flüchtende weit im Landesinneren aufgegriffen. Viele werden sogar illegal von Italien, Slowenien oder Österreich aus wieder nach Kroatien abgeschoben und landen dann in Bosnien.