So halten es andere Länder mit der Maskenpflicht

In Bayern ist das Tragen einer FFP2-Maske beim Einkaufen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln ab Montag Pflicht. Einige halten dies für längst überfällig, andere für überflüssig - das ist in anderen Ländern nicht viel anders. Wie es Russland, Österreich, Polen, Singapur, Kalifornien und Japan mit dem Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung halten, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Russland

Fast überall in Russland muss an öffentlichen Orten, auch in Bussen, Bahnen und Taxen inzwischen Maske getragen werden. Ob Stoff- oder Einmal-Maske, FFP2 oder 3 spielt keine Rolle. Oft gilt auch eine Handschuh-Pflicht. Die genauen Regeln variieren von Region zu Region. Im Gebiet Leningrad zum Beispiel sind in Fitnesscentern, Schönheitssalons und Standesämtern Masken tabu. Anders als in Moskau, wo zudem empfohlen wird, grundsätzlich auch im Freien eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Wobei "tragen" oft wörtlich genommen wird: Man trägt die Maske wahlweise in der Manteltasche, in der Handtasche oder aber unter dem Kinn. Über Mund und Nase wird Maske tatsächlich eher selten getragen. Meist nur da, wo kontrolliert wird. Zum Beispiel am Eingang in der Moskauer U-Bahn. Ist man durch die Kontrolle durch, ist auch schon wieder alles egal. Es drohen zwar Geldstrafen von umgerechnet knapp 60 Euro. Aber die werden nur äußerst selten verhängt. Wirkungslos bleiben auch die vielen Werbe-Appelle zum Tragen der Schutzmaske. Vielleicht auch, weil der wichtigste Mann des Staates, Präsident Putin, nie eine trägt.

Christina Nagel, Korrespondentin im ARD-Studio Moskau

Österreich

In Österreich muss in allen geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind, Mund-Nasen-Schutz getragen werden, auch im öffentlichen Nahverkehr, in Taxis und Flugzeugen. Am Arbeitsplatz gilt Mund-Nasen-Schutz-Pflicht, wenn der Infektionsschutz nicht durch andere Schutzmaßnahmen – etwa Trennwände – gewährleistet wird. Eine generelle Maskenpflicht im Freien gibt es in Österreich nicht – Ausnahmen sind Beerdigungen oder Demonstrationen. Als Mund-Nasen-Schutz akzeptiert werden Gesichtsmasken, aber auch enganliegende Schals oder Tücher. Gesichtsvisiere schließt das Gesundheitsministerium ausdrücklich als wirksamen Mund-Nasen Schutz aus.

Eine Pflicht, FFP2-Masken zu tragen, gilt nur in geschlossenen Ski-Gondeln und in Sesselliften, die abgedeckt werden können. Zum Schutz älterer Menschen vor dem Coronavirus sollen alle Personen in Österreich über 65 Jahre zehn FFP2-Schutzmasken gratis erhalten – per Post. Vereinzelt sind die Masken schon zugestellt worden, die große Mehrheit der Seniorinnen und Senioren wartet aber noch – die Aktion soll bis Ende Januar abgeschlossen werden. Derweil wird auch in Österreich über eine FFP2-Maskenpflicht beraten - etwa in Supermärkten oder im öffentlichen Nachverkehr – ähnlich wie in Bayern. Das wäre auch für Österreich "eine Denkvariante", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober im ORF-Radio.

Srdjan Govedarica, Korrespondent im ARD-Studio Südosteuropa/Wien

Polen

In ganz Polen wurde die allgemeine Maskenpflicht am 10. Oktober noch einmal verschärft. Davon befreit sind nur Kinder unter fünf Jahren und Menschen, die eine besondere Erkrankung durch ein Attest nachweisen können. Inzwischen muss man die Mund-Nase-Bedeckungen grundsätzlich nicht nur in geschlossenen Räumen, sondern auch im Freien tragen. Eine Ausnahme gibt es nur bei Spaziergängen im Wald oder in Parkanlagen – wenn man den Mindestabstand von 1 Meter 50 zu anderen Ausflüglern dabei in jedem Fall einhalten kann.

Im Allgemeinen wird die Maskenpflicht von den meisten Polinnen und Polen diszipliniert eingehalten. Aber nur ein kleinerer Teil von ihnen trägt eine FFP2-Maske, die sind hier momentan noch nicht so weit verbreitet. In Bussen und Straßenbahnen der großen Städte gibt es deutlich weniger Menschen zu sehen. Viele Berufspendler kommen jetzt mit dem eigenen Auto oder zu Fuß zur Arbeit.

Michael Reinartz, BR

Singapur

Nach anfänglichem Zögern hat Singapur im vergangenen April eine allgemeine Maskenpflicht verhängt: Wer sein Haus verlässt, muss Maske tragen, drinnen, draußen, an belebten Plätzen oder im Wald. Verstöße kosten 300 Singapurdollar, umgerechnet 200 Euro. Ausnahmen gelten für Menschen, die Sport treiben und für Kinder unter sechs Jahren. Das ist jedoch schon eine Entschärfung: Bis zum Herbst mussten auch Kinder, die älter als zwei Jahre sind, eine Maske tragen. Auch in den Schulen herrscht Maskenpflicht. Teilweise benutzen Lehrer Mikrofone, um besser verständlich zu sein. Singapur ist normalerweise kein Land von Maskenträgern, ist jedoch den Umgang mit Seuchen gewohnt, zuletzt in der SARS-Epidemie.

Lena Bodewein, ARD-Studio Singapur

Kalifornien

Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA Kalifornien gilt eine für die USA besonders strenge Maskenpflicht: Der Mund-und Nasenschutz muss aufgesetzt werden, sobald man das Haus verlässt. Ausgenommen von der Regelung sind nur Kinder unter zwei Jahren und Menschen, die die Masken aus medizinischen Gründen nicht tragen können. Konkrete Vorgaben, welche Art Maske getragen werden soll, gibt es nicht. Abgeraten wird allerdings davon, medizinische Spezialmasken, in den USA heißt der Standard dazu N95, zu tragen, diese seien für Ärzte und Pflegekräfte vorgesehen.

Im Großraum Los Angeles haben die Fallzahlen so dramatisch zugenommen, dass seit dieser Woche sogar empfohlen wird, zu Hause eine Maske zu tragen, wenn man beispielsweise in einem Mehrgenerationenhaushalt lebt und ältere Familienmitglieder gefährden könnte.

Bei Verstoß gegen die Maskenpflicht drohen hohe Bußgelder. Theoretisch zumindest. Faktisch wird die Maskenpflicht wenig kontrolliert und sanktioniert. Vor allem in Gebieten mit einem hohen Anteil an republikanischen Wählern werden wenig Masken in der Öffentlichkeit getragen.

Katharina Wilhelm, ARD-Korrespondentin Los Angeles

Japan

Gesichtsmasken gehören seit Jahrzehnten zur Alltags-Ausstattung der Japanerinnen und Japaner. Das war schon vor Corona so, was bei Menschen aus dem Westen häufig zu Missverständnissen führt. Es liegt nicht etwa an schlechter Luft, dass in Japan jährlich etwa fünf Milliarden Masken verkauft werden. Es ist vielmehr Teil der Etikette.

Die Maske ist Ausweis von Respekt gegenüber den Mitmenschen, wenn sie im Fall einer Erkältung getragen wird. Nebenbei hat sie auch optische Vorzüge, finden viele. Am Morgen keine Zeit für das Make Up gehabt? Gerötete Stellen im Gesicht? Mit der Maske schnell und einfach verborgen. Im Nachbarland Südkorea gibt es angeblich deswegen zurzeit sogar eine erhöhte Nachfrage nach Schönheitsoperationen - Narben lassen sich unauffällig unter der Maske verstecken.

In Zeiten von Corona bedarf es in Japan keiner Strafen für Maskenmuffel, weil (fast) alle freiwillig eine tragen. Auch dank dieser Disziplin wurde zumindest das Jahr 2020 in der Pandemie glimpflich überstanden. Doch inzwischen haben auch hier die Neuinfektionen zugenommen, auf zuletzt bis zu knapp 8.000 pro Tag. Das ist im Vergleich zu Deutschland relativ wenig, wirft aber in Japan die Frage auf, welche weiteren Maßnahmen das Land schützen könnte.

Zu einem Lockdown konnte sich die Regierung aber mit Rücksicht auf die Wirtschaft bisher nicht durchringen. Selten sind gehobene Modelle wie FFP2 oder N95 zu sehen. Davon haben die Behörden wegen der hohen Kosten abgeraten.

Ulrich Mendgen, ARD-Korrespondent Tokyo