Tagesgespräch: Richtige Zeit für ein Ende der Maskenpflicht?

Seit über einem Jahr sollen Masken dabei helfen, Corona-Infektionen zu verhindern. Aktuell sinken die Ansteckungszahlen deutlich. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich für eine schrittweise Aufhebung der Maskenpflicht ausgesprochen. Zuerst im Freien und in Regionen mit sehr wenig Neuinfektionen nach und nach auch innen, meint er. "Bei den fallenden Inzidenzen sollten wir gestuft vorgehen: In einem ersten Schritt kann die Maskenpflicht draußen grundsätzlich entfallen", so Spahn in einem Zeitungsinterview.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht das ähnlich. In Innenräumen könne man auf die Maskenpflicht aber erst verzichten, wenn 70 Prozent der Bevölkerung geimpft seien, betont er.

Bundesjustizministerin Lambrecht hatte angesichts der zunehmend entspannten Corona-Lage eine Überprüfung der Maskenpflicht vor allem für Schüler gefordert. Der Deutsche Lehrerverband ist gegen eine schnelle Aufhebung der Maskenpflicht an den Schulen.

Drinnen, draußen - wo sollte noch Maskenpflicht gelten?

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Prof. Johannes Bogner, Leiter der Sektion Klinische Infektiologie am Klinikum der Universität München.

