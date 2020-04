LIVESTREAM beendet

20.04.2020, 11:24 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Maskenpflicht für alle in Bayern - ist das der richtige Schritt?

Ab nächster Woche soll das Tragen von Masken beim Einkaufen und in Öffis in Bayern verpflichtend werden. Das Tagesgespräch fragt: Maskenpflicht für alle - ist das der richtige Schritt? Rufen Sie an: 0800 / 94 95 95 5