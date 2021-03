Maskenaffäre: Kritik an Löbels Rückzug auf Raten

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel zieht sich im Zuge der Affäre um Geschäfte mit der Beschaffung von Corona-Masken schrittweise aus der Politik zurück. Er werde sein Bundestagsmandat Ende August niederlegen und auch nicht mehr für den nächsten Bundestag kandidieren, teilte Löbel am Sonntag mit.

"Ich übernehme die Verantwortung für mein Handeln und ziehe die notwendigen politischen Konsequenzen." Nikolas Löbel, CDU

Er habe die Ansprüche an seine Ämter mit seinem Handeln verletzt, so Löbel. "Dafür möchte ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes entschuldigen."

Raus aus der Fraktion - aber weiter im Bundestag

Dass Löbel zwar seine Mitgliedschaft in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion "mit sofortiger Wirkung" beenden, dem Bundestag aber noch bis Ende August angehören will, sorgt indes für neue Kritik nicht nur bei der Opposition.

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) forderte Löbel ebenso wie den CSU-Politiker Nüsslein (siehe unten) zum sofortigen Mandatsverzicht auf. Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, twitterte:

"Erst in 6 Monaten das Bundestagsmandat niederzulegen, hat offensichtlich mit Pensionsansprüchen zu tun. Immer noch ein Vorteilsoptimierer." Dietmar Bartsch, Linke

Wie die Linke denkt auch die FDP über einen Untersuchungsausschuss nach. Es gehe "längst nicht mehr um Einzelfälle oder allein um das Abzocken durch CDU- und CSU-Abgeordnete", erklärte der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer. "Die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung, ja des deutschen Staatswesens an sich steht grundsätzlich auf dem Spiel."

Auch Löbels Kreisverband fordert schnelleren Rückzug

Nachdem sich am Freitag Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak von Löbel distanziert, aber keinen Rauswurf aus der Fraktion angekündigt hatten, erhöhten am Wochenende vor allem die Wahlkämpfer der Partei in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz den Druck auf Löbel. Die beiden CDU-Spitzenkandidaten Susanne Eisenmann und Christian Baldauf gehen inzwischen hart mit Löbel ins Gericht. Selbst Löbels Mannheimer Landesverband fordert inzwischen seinen vollständigen Rückzug "bis spätestens 31. März 2021."

Söder: "Mit Grundwerten der Union unvereinbar"

Ähnlich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder: "Alle Betroffenen sollten umgehend reinen Tisch machen und grundlegende Konsequenzen ziehen. Alles andere beschädigt das Vertrauen in die Politik" twitterte Söder am Sonntag. "Es ist nicht zu tolerieren, wenn Volksvertreter die Krise zum Geschäft machen. Das ist mit den Grundwerten der Union unvereinbar." Und auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wird auf Twitter deutlich: "Es gibt überhaupt nichts schön zu reden. Und Ämter "ruhen" zu lassen, reicht nicht".

Corona-Masken: 250.000 Euro Provision für Aufträge

Löbel hatte am Freitag eine Beteiligung an Geschäften mit Corona-Schutzmasken eingeräumt. Löbels Firma kassierte demnach Provisionen von rund 250.000 Euro, weil sie Kaufverträge über Masken zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelt hatte. Löbel räumte daraufhin zwar schnell Fehler ein, zog sich zunächst aber nur aus dem Auswärtigen Ausschuss des Bundestags zurück - was selbst seinen Kritikern innerhalb der Union nicht reichte.

Spahn: "Provisionen einstreichen geht gar nicht"

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn hat seinen CDU-Parteikollegen Nikolas Löbel inzwischen scharf kritisiert. "Eine Provision einzustreichen, also mit Vermittlung in Notsituationen Geld verdienen zu wollen, geht gar nicht. Das zerstört das Vertrauen in unsere Demokratie", sagt Spahn der "Rheinpfalz". Die Junge Union forderte, Unionsabgeordnete, die sich an der Pandemie bereichert haben, notfalls aus der Bundestagsfraktion zu werfen.