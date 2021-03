Masken-Affäre: Unions-Politiker unterschreiben Erklärung

Die Unions-Fraktionsführung ist erleichtert: Alle Abgeordnete haben fristgerecht schriftlich zugesichert, keine finanziellen Vorteile aus dem Kauf oder Verkauf von medizinischen Produkten erzielt zu haben. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt beschreibt die vergangenen Tage als "Wechselbad aus Wut und Enttäuschung".

Jetzt gehe es darum, aufzuklären und "mit neuen Regeln eine neue Transparenz" zu schaffen. Aufbruchstimmung versucht nach den Rücktritten der Abgeordneten Nikolas Löbel (CDU) und Georg Nüßlein (CSU) auch die stellvertretende Fraktionschefin Gitta Connemann (CDU) zu verbreiten. Sie sagt, "wir haben Vertrauen gebrochen, wir brauchen Transparenz, wir haben eine lückenlose Aufklärung zugesichert" – und die Erklärung sei jetzt der Auftakt dazu.

Zehn-Punkte-Plan für mehr Transparenz

In einem Brief an die Fraktion skizzieren Alexander Dobrindt und Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus, wie es jetzt weitergehen soll: CDU und CSU wollen sich einen Verhaltenskodex geben. Für Funktionsträger – also Vorstand, Geschäftsführer, Obleute – sollen ähnlich strenge Regeln gelten wie für Regierungsmitglieder. Das würde bedeuten: kein Gewerbe haben, keinen Beruf ausüben und auch kein anderes Amt, das mit Geldeinkünften einher geht. Dazu kommt ein Zehn-Punkte-Plan für mehr Transparenz. Gemeinsam mit dem Koalitionspartner SPD wolle man das Abgeordnetengesetz verschärfen.

"Eine Frage der moralischen Hygiene"

Beim Koalitionspartner SPD rennt die Union mit ihrem Zehn-Punkte-Plan offene Türen ein. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, sagt, die Vorlage von CDU und CSU gehe in die richtige Richtung. Aber nicht in allen Punkten.

Die SPD will, dass Abgeordnete künftig alle Nebeneinkünfte auf den Euro genau offenlegen. Die Union will das jedoch erst ab 100.000 Euro vorschreiben – laut Schneider "eine ungeheure Summe". Das sei der SPD eindeutig zu wenig. Schneider schlägt auch vor, bei der Ausformulierung neuer Transparenzgesetze die Opposition einzubinden. Das sei keine Koalitionsfrage, sondern eine Frage der "moralischen Hygiene des Bundestages".

"Schäbig und schändlich"

Am Vormittag hatte sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu den Vorgängen im Bundestag geäußert. Normalerweise hält er sich mit Anmerkungen zu tagesaktuellen Themen zurück – in diesem Fall aber geht es um ein Kernthema des Bundespräsidenten: die Stabilität der Demokratie.

Bei einem Kongress der FAZ sagte Steinmeier, Geschäfte mit Corona-Schutzmasken seien "schäbig und schändlich". Sich persönlich an der Krise zu bereichern, sei "Gift für die Demokratie". Und er sei sich mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble einig: "Wer so handelt, hat schlicht im Bundestag nichts verloren."