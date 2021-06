Marx' abgelehnter Rücktrittswunsch: Das denkt die Weltkirche

Die Kirche ist an einem "toten Punkt". So hat der Münchner Erzbischof Reinhard Marx das Rücktrittsgesuch begründet, das er im Mai bei Papst Franziskus eingereicht hatte. Und meint damit: Die Missbrauchskrise wird nicht gründlich aufgearbeitet; Reformen kommen nicht voran.

Dabei ist der Synodale Weg, den die deutsche katholische Kirche vor knapp zwei Jahren eingeschlagen hatte, um über Veränderungen zu diskutieren, weltweit einzigartig. Das sagt auch Massimo Faggioli. Der italienische Theologieprofessor beobachtet die katholische Kirche in Deutschland seit Jahren aus den USA: "In der heutigen katholischen Kultur der Vereinigten Staaten ist die Idee, dass eine nationale Kirche eine Synode veranstaltet, wie es gerade in Deutschland geschieht, eine geradezu schockierende Angelegenheit, weil es hier einfach undenkbar wäre."

Was selbst für den liberalen Flügel der amerikanischen Katholiken nicht vorstellbar ist, wird von den Konservativen schon fast als Bedrohung gesehen – und sorgt für Diskussionen.

"Abtrünnige Kirche" in Deutschland?

So befragt der für seine konservative Einstellung bekannte Raymond Arroyo, Journalist des katholischen Fernsehsenders EWTN, seine Interviewpartner regelmäßig zu ihrer Sicht auf die deutsche Kirche. Mitte Mai zum Beispiel sprach er mit Autor George Weigel über die Aktion "Liebe gewinnt", bei der katholische Geistliche aus ganz Deutschland Segnungsgottesdienste für homosexuelle Paare veranstaltet hatten.

Weigel sagte dazu: "Ich habe viele Statements von Priestern gelesen, die an den Segnungen am vergangenen Wochenende teilgenommen haben. Und sie sagen einstimmig: Wir wissen es besser als Gott! Wir wissen es besser als die Bibel, besser als die Lehre der Kirche."

"Das ist Abtrünnigkeit! Das ist eine Leugnung der fundamentalen Realität göttlicher Offenbarung und ihrer bindenden Autorität über die Zeiten hinweg." George Weigel, katholischer Publizist

Eine abtrünnige deutsche Kirche. So würden es wohl auch konservative Stimmen aus dem Vatikan formulieren. Doch selbst der als liberal geltende emeritierte Kurienkardinal Walter Kasper ist überzeugt: Die deutschen Katholiken gehen mit ihren Ansprüchen an Machtverteilung und Geschlechtergerechtigkeit, mit ihren Forderungen beim Synodalen Weg, zu weit: "Auch in der Kirchenpolitik geht es um die Kunst des Möglichen. Wenn man da Forderungen stellt, die extrem sind, dann hat man zwar Schlagzeilen für sich, aber sicher keinen Erfolg."

"Deutsche Kirche positives Modell"

Auch Vatikan-Beobachter Massimo Faggioli hält die Forderung nach einem Frauenpriestertum aus Deutschland derzeit für deplatziert. "Das ist komplett unrealistisch." Es sei aber genauso unrealistisch für den Vatikan, so zu tun, als gäbe es diese Forderungen nicht. "Meines Erachtens ist die deutsche Kirche ein positives Modell, weil sie die Missbrauchskrise genutzt hat, um auf eine Reihe theologischer Probleme hinzuweisen, denen man sich von Grund auf neu zuwenden muss."

Für Faggioli stellt sich nun die spannende Frage, wie Franziskus angesichts dieser Probleme weitermachen wird. Denn sein Pontifikat sei durch Corona stark ausgebremst worden. Jetzt aber werde überall viel erwartet von Franziskus. Auch wenn Kardinal Marx von einem "toten Punkt" in der Kirche spreche – aus internationaler Sicht gebe es den noch nicht: "Meiner Meinung nach ist es ein Zwischenschritt. Es ist noch nicht das Ende der Geschichte."