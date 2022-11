Mars als Traumziel: Deutsche bei der ESA

Über 22.500 Bewerbungen für fünf sogenannte Karriere-Astronauten und elf Reservisten: Amelie Schönenwald wurde genommen.

Mars als Traumziel

"Was ich am allerliebsten machen würde, ist, zuerst zur ISS fliegen und mich dort einfach mal mit dem ganzen Weltraumbusiness familiär machen und einfach auch mal die Situation kennenlernen", sagte sie im Interview mit Bayern 2. "In einem nächsten Schritt wäre natürlich der Mond das allerschönste Ziel und wenn das dann geschafft ist, wäre der Mars das absolute Traumziel." Es sei ihr bewusst, dass das in ferner Zukunft liege, "aber es ist nicht unerreichbar".

Dass sie von der ESA nicht als "Karriere-Astronautin" ausgewählt wurde, sondern im elfköpfigen Reserveteam landete, ist für Schönenwald kein Manko. "Ich sehe es auf jeden Fall als Chance", sagte sie. Man müsse sehen, dass die Europäische Weltraumorganisation 22 Mitgliedsstaaten habe - und unter den derzeitigen Astronauten seien mit Alexander Gerst und Matthias Maurer bereits zwei Deutsche.

Weltraumfahrt im Wandel

Auch Maurer war von der ESA zunächst als Reserve-Astronaut gewählt und Jahre später als Astronaut nominiert worden. "Diesen Optimismus habe ich auch", so Schönenwald. Die Weltraumfahrt sei aktuell in einem großen Wandel. Es werde viel privatisiert und kommerzialisiert. Bei der ESA werde großes Augenmerk darauf gelegt, dass der Zugang zum Weltall besser ausgebaut werde. "Einer der Möglichkeiten wäre, dass mehr Gelder bereitgestellt werden, um endlich auch zu ermöglichen, dass eine deutsche Frau ins Weltall kann."