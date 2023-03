"Pöbeln" bis "Populismus": Söders Klageankündigung erntet Kritik

Grüne: "Übertriebene Selbstbezogenheit" bei Söder

Die Grünen-Finanzpolitikerin Katharina Beck warf dem CSU-Vorsitzenden "übertriebene Selbstbezogenheit" vor. "Durch diese Krise kommen wir nur gemeinsam", erklärte die Bundestagsabgeordnete. Alle Länder profitierten auf ihre Weise von dem Bündnis mit den anderen: "Bayern beispielsweise durch bundeseinheitliche Strompreise, die die verfehlte Energiepolitik der CSU ausgleichen".

Linke: Bayerns Finanzkraft weiter über dem Schnitt

Auch bei Linken und AfD stoßen Söders Klage-Pläne auf kein Verständnis. Der finanzpolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Christian Görke, sagte der "Welt": "Auch nach der letzten Änderung des Länderfinanzausgleichs bleibt die Finanzkraft Bayerns bei 108 Prozent, also acht Prozent über dem Länder-Durchschnittswert."

Der frühere Finanzminister von Brandenburg fügte hinzu: "Wer das in der politischen Debatte verschweigt oder verändern will, ist nicht nur unredlich und unsolidarisch, sondern legt die Axt an die Angleichung der Lebensbedingungen in den ostdeutschen Ländern an."

AFD: Söder ist "Vollpopulist"

Der stellvertretende Bundessprecher der AfD, Peter Boehringer, attestierte Söder, es sei "schön, dass er just im bayerischen Wahljahr 2023 sein Klageinteresse entdeckt". Der CSU-Chef solle lieber gegen die "faktische Haftungs- und Transfergemeinschaft der EU" vorgehen: "In diesem "EU-'Länderfinanzausgleich' werden nicht 'nur' einstellige Milliardenbeträge innerhalb Deutschlands umverteilt, sondern jährlich dreistellige zu Lasten Deutschlands. Dies wäre seit über 15 Jahren ein viel lohnenderes Klagefeld für den Vollpopulisten Söder."

Söder: "Wir sind solidarisch, aber nicht naiv"

Söder hatte in der "Bild am Sonntag" angekündigt, Bayern werde noch im ersten Halbjahr "eine Klage gegen den Länderfinanzausgleich einreichen", das Ausgleichssystem sei "einfach nur noch unfair und ungerecht". Der bayerische Ministerpräsident sprach von einer "Schmerzgrenze", die erreicht sei. Bayern zahle derzeit fast zehn Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich ein, und bestreite damit mehr als die Hälfte aller Einzahlungen.

Laut Söder bekam Bayern bis in die Achtzigerjahre insgesamt 3,4 Milliarden Euro aus dem Länderfinanzausgleich, zahlte seitdem an andere Bundesländer aber insgesamt weit über 100 Milliarden Euro. Er betonte, Bayern wolle "den Länderfinanzausgleich nicht abschaffen, aber reformieren und die bayerischen Steuerzahler entlasten". Der Ministerpräsident fügte hinzu: "Wir sind solidarisch, aber nicht naiv."

Nicht die erste bayerische Klage

Bayern hatte bereits 1999 und 2013 gegen den Länderfinanzausgleich geklagt. Die Klage von 2013 wurde zusammen mit Hessen auf den Weg gebracht, 2017 wurde sie von den beiden Ländern nach Verhandlungen wieder zurückgezogen.

Mit Informationen von AFP und dpa