Markus Söder zu Kanzlerkandidatur bereit

Lange hielt er sich bedeckt – doch nun hat CSU-Chef Markus Söder offenbart, dass er für die Union im Herbst als Kanzlerkandidat antreten will. Der bayerische Ministerpräsident erklärte am Sonntag vor dem Unions-Bundestagsfraktionsvorstand in Berlin nach Angaben von Teilnehmerkreisen: "Wenn die CDU bereit wäre, dann würde ich mich dieser Verantwortung stellen."

Offener Kampf zwischen Söder und Laschet?

Bis zuletzt hatte sich Söder alle Optionen offengehalten. Zwar betonte er immer wieder mantraartig, dass sein Platz in Bayern sei. Zugleich verwies er aber darauf, dass Popularitätswerte bei der Entscheidung über die K-Frage eine Rolle spielen müssten. In sämtlichen Umfragen liegt Söder seit vielen Monaten deutlich vor CDU-Chef Armin Laschet.

Die Entscheidung, wer die Union nun in die Bundestagswahl führt, steht nun aber weiterhin aus. Dass auch Laschet Ambitionen hat, gilt als sicher. Ursprünglich hatte es geheißen, die Parteivorsitzenden würden die Frage, wer für die Union ins Rennen gehen wird, zwischen Ostern und Pfingsten untereinander klären.

Rufe nach rascher Klärung der K-Frage

Die Stimmen, insbesondere aus der Bundestagsfraktion, nach einer raschen Klärung der K-Frage waren zuletzt aber immer lauter geworden. Zahlreiche Unions-Bundestagsabgeordnete hatten zudem einen Aufruf unterzeichnet, in dem sie fordern, an der Entscheidung zur K-Frage beteiligt zu werden. Dafür hatten sich unter anderem auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und der CDU-Mitgliederbeauftragte Henning Otte ausgesprochen.

Beim Treffen der Bundestagsfraktionsspitze war am Sonntag geplant, das Söder und Laschet dort ihre Ideen für die Zukunftsausrichtung der Union präsentieren sollten – was als interne Bewerbungsrunde angesehen wird. In dem Gremium könnten nun Beschlüsse über das weitere Vorgehen in der K-Frage getroffen werden.