BR24Live ab 16.30: Söder oder Laschet - wie reagiert die CSU?

Nach dem CDU-Präsidium befasst sich auch die Parteispitze der CSU mit der Frage, wer die Union als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf führen soll. Für den Nachmittag ist eine Schaltkonferenz des CSU-Präsidiums angesetzt.

BR24 überträgt die anschließende Pressekonferenz ab ca. 16.30 Uhr live (Livestream eingebettet über diesem Artikel)

Seit sich CSU-Chef Markus Söder am Sonntag zu einer Kandidatur bereit erklärt hat, haben sich mehrere führende Parteivertreter für ihn ausgesprochen - und damit gegen CDU-Chef Armin Laschet, der als Vorsitzender der größeren Schwesterpartei traditionell eigentlich das Erstzugriffsrecht hat.

So twitterte etwa Landtagspräsidentin Ilse Aigner, auch Chefin der Oberbayern-CSU, am Montagmittag: "Die CSU steht selbstverständlich geschlossen hinter Markus Söder und würde ebenso geschlossen für ihn kämpfen! Er wäre ein hervorragender Kanzlerkandidat." Auch Bayerns Finanzminister Albert Füracker und CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer halten Söder nach eigenen Angaben für einen geeigneten Kanzlerkandidaten. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach sich ebenfalls für Söder aus.

Wie reagiert die CSU?

Spannend wird, wie die CSU auf das heutige Stimmungsbild bei den Christdemokraten reagiert. Denn am Vormittag sprach sich das CDU-Präsidium ohne Ausnahme für Laschet aus. Kurz darauf stellte sich auch der größere CDU-Parteivorstand nach BR-Informationen einmütig hinter Laschet - ohne Wortmeldungen für Söder. Medienberichten zufolge attestierte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble dem CDU-Chef, er bringe alles mit für die Herausforderungen einer Kanzlerkandidatur.

Laschet selbst kündigte am Mittag an, er werde "recht bald am heutigen Tag" das Gespräch mit Söder suchen. Der CDU-Chef zeigte sich zuversichtlich, die Kanzlerkandidatur der Union zu übernehmen. Er verwies mehrmals auf das eindeutige Meinungsbild in der eigenen Parteiführung: "Ich habe mich sehr gefreut über die große Unterstützung." Laschet betonte aber auch, dass noch keine Entscheidung gefallen sei.

Welche Rolle spielt die Unionsfraktion?

Einig sind sich die Beteiligten bisher nur darin, dass die Entscheidung in der K-Frage zügig fallen soll. Nach den Parteigremien heute kommt am morgigen Dienstag die Unionsfraktion im Bundestag zusammen. Dort hatten sich zuletzt einige CDU-Abgeordnete offiziell für Söder ausgesprochen. Zudem forderten rund 50 Abgeordnete in einem offenen Brief, die Bundestagsfraktion an der Entscheidung zu beteiligen.