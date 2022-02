Söder in Wien: Zankapfel Blockabfertigung an der Grenze

Mit dem Zug fährt Markus Söder nach Wien – Dauer vier Stunden. Mancher LKW-Fahrer wartet länger, bevor er auf der Inntal-Autobahn nach Österreich einfahren darf. Stichwort: Blockabfertigung.

Über den bayerisch-österreichischen Streit will Ministerpräsident Söder heute "mal diskutieren", wie er sagt. Klingt, als wollte er die Erwartungen an seinen Wien-Besuch nicht zu hoch schrauben. Dabei braucht er langsam eine Lösung angesichts der Landtagswahl 2023. Sein Gastgeber, Kanzler Nehammer, dürfte auch interessiert sein an Frieden - seine ÖVP muss am Wochenende Gemeinderatswahlen in Tirol bestehen.

Söders Problemlösung: ein Fingerzeig Richtung Berlin

Söder schlägt neuerdings vor: Die LKW-Maut soll deutlich erhöht werden – damit die LKWs auf die Schiene ausweichen. Das wäre im Sinn Österreichs, das das schon lange fordert. Problem: Wie hoch die deutsche LKW-Maut ist, bestimmt Berlin. Dort wird noch geprüft.

Bayerisch-österreichische Grenzquerelen: "Notwehr oder "Schikane"?

Ob es um die Flüchtlingsthematik geht, um die Mautpläne der CSU oder Corona-Kontrollen - an der bayerisch-österreichischen Grenze herrscht immer wieder Diskussionsbedarf. Auch der Streit um den LKW-Verkehr auf der Brennerautobahn tobt nun schon seit Jahren. Dazu kommt: Licht am (Bau-)Ende des Brenner-Basistunnels ist auf deutscher Seite nicht vor 2040 zu erwarten.

Das LKW-Aufkommen ist riesig, Österreich macht deshalb immer wieder dicht, setzt auf Blockabfertigung, nur 300 LKW pro Stunde. Was heißt: endloser Rückstau auf bayerischer Seite. Es gab Protestbriefe, Klagedrohungen, Tirol spricht von "Notwehr", Bayern von "Schikane".

Richtung Norden steht der Verkehr übrigens oft genauso – wegen deutscher Grenzkontrollen. Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann fordert, Söder solle in Berlin darauf hinwirken, dass diese Grenzkontrollen als Geste an Österreich baldmöglich auslaufen.