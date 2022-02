BR24live: Söder empfängt den MPK-Vorsitzenden Wüst

Heute empfängt Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) seinem Amtskollegen aus NRW, Hendrik Wüst (CDU) in der Münchner Staatskanzlei.

Corona bleibt ein wichtiges Thema

Wüst, der als Nachfolger von Armin Laschet im Oktober 2021 zum Ministerpräsidenten von NRW gewählt worden war, hat derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) inne.

Obwohl über die Themen, über die die beiden Länderchefs sprechen wollen, vorab nichts verlautete, dürfte somit klar sein, dass es bei dem für eineinhalb Stunden angesetzten Treffen nicht zuletzt um die Corona-Politik und die von Bund und Ländern verabredeten Lockerungen bei den Schutzmaßnahmen gehen wird.

Gemeinsame Forderung an den Bund

Sowohl Wüst als auch Söder waren für Öffnungsschritte wie das Ende der 2G-Regel im Einzelhandel eingetreten - und das wurde von Bund und Ländern auch so beschlossen. Nach der jüngsten Bund-Länder-Runde waren sie sich einig in der Forderung an den Bund, eine gesetzliche Grundlage für Pandemie-Maßnahmen auch nach dem 19. März zu schaffen.

Wüst mahnte wiederholt, man müsse weiterhin "Öffnungen und Achtsamkeit miteinander verbinden", konkret nannte er als weiter wichtige Maßnahmen Maskenpflicht, Abstandsregeln, Hygienekonzepte und Tests.

Der "Westfalen-Söder" trifft das Original

Zwischen Wüst und Söder gibt es auch noch weitere Berührungspunkte - so viele, dass Wüst mitunter als "Westfalen-Söder" bezeichnet wurde. Unter anderem mit Markus Söder unterschrieb Wüst 2007 ein Positionspapier, das zu mehr Konservatismus in der Union aufrief, wie Söder gibt er sich gerne klimabewusst.

Zudem eint beide Ministerpräsidenten, dass sie sich nun einer Bundesregierung ohne Beteiligung der Union gegenübersehen, der Umgang mit der Berliner "Ampel" dürfte bei dem Treffen in München also ebenfalls eine Rolle spielen.

In NRW ist bald Landtagswahl

Unterschiedlich stellt sich die Situation der beiden Länderchefs insofern dar als Söder bis zur nächsten Landtagswahl noch etwas Zeit hat, während sich Wüst bereits am 15. Mai den Wählern stellen muss, auch dieser nahe Wahltermin dürfte bei dem Austausch eine Rolle spielen.

Im Anschluss an das Treffen wollen Söder und Wüst bei einer Pressekonferenz Details vorstellen - live hier bei BR24.