Frauentag: Katholiken feiern Mariä Himmelfahrt

In diesem Jahr haben auch Protestanten an Mariä Himmefahrt frei - weil Sonntag ist. Eigentlich aber gilt der offizielle Feiertag nur in den Gemeinden, in denen mehr Katholiken als Protestanten leben.

2021 sind das genau 1.704 Kommunen - hat das Landesamt für Statistik ausgerechnet. In Ober- und Niederbayern ist flächendeckend Feiertag, in Ober- und Mittelfranken nur in einigen wenigen Gemeinden.

Salbei für Wohlstand, Kamille für Glück

Traditionell werden in vielen katholischen Gottesdiensten heute Kräuterbuschen gesegnet. Jede Pflanze hat dabei eine Bedeutung und einen symbolischen Charakter: Salbei z.B. steht für Wohlstand und Erfolg, Kamille für Glück und Liebe, die Rose für die Gottesmutter Maria.

Im Oberland wird in die Mitte des Straußes meist eine Königskerze gebunden. Zurück geht die Kräutesegnung auf mehrere Legenden, wonach das Grab und die Grabtücher Marias nach Kräutern geduftet haben sollen.

Zum Video "#BR24Zeitreise: Kräuterbuschen zu Mariä Himmelfahrt"

Gottesdienste mit Weihe der Kräuterbuschen

Im Münchner Liebfrauendom zelebriert der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx um 10 Uhr einen Festgottesdienst - auch hier werden Kräutersträuße geweiht.

Im Erzbistum Bamberg weiht Erzbischof Ludwig Schick am Nachmittag bei einem Freiluftgottesdienst auf dem Schönstattzentrum Scheßlitz den Fränkischen Marienweg für Ober- und Mittelfranken ein. Der Gottesdienst mit anschließender Prozession beginnt um 15 Uhr.