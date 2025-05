Mariä Himmelfahrt: Neuer Feiertag in sechs bayerischen Gemeinden

Sechs Gemeinden in Bayern erhalten ab diesem Jahr Mariä Himmelfahrt am 15. August als gesetzlichen Feiertag. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik mit Sitz in Fürth am Montag mitteilt, ergeben sich die Änderungen nach der Feststellung der Einwohnerzahlen aufgrund des Zensus 2022.

Neu unter die Feiertagsregelung fallen die fränkischen Gemeinden Baiersdorf und Weisendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt), Marktrodach (Landkreis Kronach), Schwebheim (Landkreis Schweinfurt) sowie die beiden schwäbischen Orte Oettingen in Bayern (Landkreis Donau-Ries) und Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu).

Katholische Einwohner in der Überzahl

In diesen Orten überwiegt nun offiziell wieder die Zahl der katholischen Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde gegenüber den evangelischen – das zentrale Kriterium, das laut bayerischem "Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage" über den Status von Mariä Himmelfahrt entscheidet. Die letzte Neufestlegung basierte auf dem Zensus von 2011.

Gleichzeitig verlieren zwei oberfränkische Gemeinden – Seßlach (Lkr. Coburg) und Marktschorgast (Lkr. Kulmbach) – Mariä Himmelfahrt als Feiertag, da dort nun mehr evangelische als katholische Einwohner mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind.

In 348 bayerischen Gemeinden kein Feiertag

Insgesamt ist Mariä Himmelfahrt in 1.708 von 2.056 Gemeinden in Bayern gesetzlicher Feiertag. In den restlichen 348 Gemeinden, vor allem in Mittel- und Oberfranken, wo traditionell viele Protestanten leben, bleibt der 15. August ein regulärer Arbeitstag. In den Regionen Oberbayern, Niederbayern, Schwaben, der Oberpfalz und Unterfranken überwiegt hingegen in den meisten Gemeinden die katholische Bevölkerung – hier bleibt der Feiertag fast flächendeckend bestehen.

Mariä Himmelfahrt am 15. August ist ein Hochfest der katholischen Kirche. Es wird seit dem 5. Jahrhundert gefeiert und erinnert an die Aufnahme der Gottesmutter Maria in den Himmel. Auch in Teilen der orthodoxen Kirche hat das Fest eine hohe Bedeutung.