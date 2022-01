Marburger Bund warnt vor Engpässen bei PCR-Tests

Das Infektionsgeschehen in Deutschland wird zunehmend von der Omikron-Variante bestimmt. In der vergangenen Woche lag ihr Anteil bereits bei 44,3 Prozent. In der Vorwoche waren es noch 15,8 Prozent. Deutschlands größter Ärzteverband, der Marburger Bund, warnt nun vor Engpässen bei PCR-Tests.

Möglicherweise Personalnot in Laboren wegen Omikron

"Die Omikron-Variante wird auch zu mehr Infektionen bei Beschäftigten in den Laboren führen", sagte die Vorsitzende Susanne Johna dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Es sei damit zu rechnen, dass die PCR-Testkapazitäten in Deutschland bald nur noch eingeschränkt zur Verfügung stünden. Dies sei schon jetzt in anderen Ländern zu sehen, so Johna.

Deshalb brauche man zur Verkürzung der Quarantäne- und Isolationsregeln einen Plan B: "Möglich wären zwei Antigentests in Folge, mit denen man sich freitesten kann."

Versorgung der Patienten hat Vorrang

Johna betonte, dass im Krankenhaus grundsätzlich PCR-Tests eingesetzt werden sollten. "Aber wenn wir das Ergebnis erst nach vier Tagen haben, ist ein PCR-Test für den Klinikalltag nicht mehr sinnvoll." Die Versorgung der Patienten müsse an erster Stelle stehen, betonte die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft.

Der Marburger Bund vertritt die Interessen der angestellten und verbeamteten Ärzte. Er hat nach eigenen Angaben rund 128.000 Mitglieder, die zum überwiegenden Teil in Krankenhäusern arbeiten.