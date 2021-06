Mansour nach Messerattacke: "Neue Qualität des Terrors"

Nach der Messerattacke von Würzburg häufen sich die Hinweise auf eine radikale Gesinnung des Tatverdächtigen, einem 24-jährigen Somalier. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte Zeugenaussagen genannt, die auf einem islamistischen Hintergrund der Tat hindeuten.

Das Landeskriminalamt (LKA) gab sich auf BR-Anfrage zum aktuellen Stand der Ermittlungen bedeckt. Im Raum stünden derzeit eine psychische Erkrankung des Tatverdächtigen sowie ein islamistischer Hintergrund als Motiv für die Tat.

Mansour: "Labilität, Ideologie, persönliche Krise"

Der Psychologe und Islamismus-Experte Ahmad Mansour warnt unterdessen vor einer "neuen Qualität" des Terrors: "Wir haben es mit Fällen zu tun, bei denen die Menschen gar keinen Kontakt zu Terrororganisationen hatten, bei denen die Ideologie nicht so fest verankert ist in ihren Köpfen, bei denen die Menschen nicht mit dem IS kommunizieren", sagte Mansour im radioWelt-interview auf Bayern 2.

Es gehe dabei oft um eine explosive Mischung aus "Labilität, gepaart mit ideologischen Zügen, vielleicht eine persönliche Krise". Dies könnte dazu führen, "dass diese Leute auch bereit wären, im Namen dieser Ideologie und Labilität andere Menschen zu verletzten".

Bessere Integration als Prävention

Die Gefahr für weitere Anschläge und Attentate in Deutschland schätzte Mansour als sehr hoch ein: "Wir reden hier nicht von Einzelfällen." Er verwies auf seine persönlichen Beobachtungen als Psychologe in Gefängnissen, Schulen und Willkommensklassen. Er sehe, dass "wir noch enormen Nachholbedarf haben, was eine gute, gelungene Integration angeht", betonte Mansour.

"Diese Gefahren sind nicht nur in Würzburg zu sehen, sondern wir haben diese Gefahren leider in Deutschland sehr verbreitet." Attentate wie in Würzburg verhindern, gehe über den Weg der Integration, so Mansour. Mit ihr gelte es, Parallelgesellschaften zu verhindern und Radikalisierung präventiv zu verhindern, sagte er.

Psychotherapeuten besser ausbilden

Außerdem forderte Mansour mehr Fortbildungen für Psychologen. Psychotherapeuten sollten zwar nicht Extremismus-Experten werden und Sicherheitsmeldungen machen müssen. "Aber wenn ich mich auskenne, wenn ich die Gründe und die Hintergründe kenne für Radikalisierung, für Islamismus, die Werte, die die Menschen in sich tragen, die vielleicht auch gefährlich sein können, dann kann ich in meiner Therapie (...) das auch zum Thema machen und vielleicht auch durch Hinterfragen und durch psychotherapeutische Maßnahmen auch diese Menschen dazu bewegen, diese Einstellungen und diese Ideologie abzubauen."

