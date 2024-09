Mannheim, Solingen, München: Kommt der Terror zurück?

Nach dem Schusswechsel in der Nähe des israelischen Generalkonsulats in München, bei dem Polizisten einen 18-jährigen, mutmaßlich islamistischen Österreicher erschossen haben, erhärtet sich der Verdacht auf einen versuchten Terroranschlag. Keine zwei Wochen zuvor waren bei einem islamistischen Attentat in Solingen drei Menschen getötet und acht verletzt worden; im Mai tötete ein islamistischer Attentäter einen Polizisten in Mannheim. Experten warnen nun, dass sich Terror-Anschläge wie diese in Deutschland häufen könnten.

"Das Volumen dschihadistischer Aktivität hat sehr schnell und relativ dramatisch zugenommen", sagt Terrorismus-Experte Peter R. Neumann vom renommierten Londoner King’s College im Gespräch mit BR24. Seit Oktober 2023 habe es in Europa 29 versuchte Anschläge gegeben, von denen 22 verhindert werden konnten. Dies sei eine Vervierfachung binnen eines Jahres.

Nach der Terrorwelle 2016: Eine scheinbare Ruhe?

2015 und in den darauffolgenden Jahren hatte Europa eine Serie islamistischer Attentate erlebt. Bei Terroranschlägen wie in Paris im November 2015, Brüssel im März 2016 oder Nizza im Juli 2016 wurden Hunderte Menschen getötet. Im Dezember 2016 starben zwölf Besucher eines Weihnachtsmarktes in Berlin, als ein Terrorist einen LKW in die Menschenmenge steuerte. Nachdem die für die meisten dieser Anschläge verantwortliche Terrormiliz "Islamischer Staat" 2019 militärisch besiegt wurde, erlebte Europa zumindest in Sachen Terroranschläge ruhigere Jahre – bis jetzt.

"Ich glaube, dass das Potenzial für den Terrorismus nie weg war", sagt Mathieu Coquelin, Leiter der Fachstelle Extremismusdistanzierung im Demokratiezentrum Baden-Württemberg. Coquelin leitet zwei Erkenntnisse aus den jüngsten Anschlägen ab.

Messer-Attentate: Eine "maximal effektive" Strategie

Erstens seien die Attentäter heute deutlich jünger als noch vor ein paar Jahren, in vielen Fällen noch nicht mal volljährig. Zweitens hätte man es nun mit einer anderen Art von Anschlägen zu tun. Anstatt hochkomplizierter Planungen wie bei 9/11, seien Terroristen zu extrem niedrigschwelligen Methoden wie Messer-Angriffe übergegangen. Diese Strategie sei "maximal effektiv", weil so ohne viel Aufwand Angst in die Köpfe von möglichst vielen Menschen gepflanzt werden könne.

Peter Neumann zufolge sei es nun wichtig, bei der Prävention von Attentaten in die richtigen Bereiche zu blicken. "In den letzten acht, neun Jahren kamen in Deutschland zwei Drittel der dschihadistischen Attentäter oder Leute, die wegen dschihadistischem Terrorismus festgenommen wurden, aus dem Bereich Flucht und Asyl", so der Terrorismus-Experte. Deswegen sei es nun wichtig, dass sich Sicherheitsbehörden verstärkt auf diesen Bereich konzentrierten.