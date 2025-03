Autofahrer rast in Menschenmenge – zwei Tote in Mannheim

Polizei bittet um Hinweise

Im Zusammenhang mit dem Großeinsatz soll laut Polizei eine psychologische Betreuung vor Ort eingerichtet werden. Die Polizei hat ein Hinweistelefon für Zeugen und Angehörige eingerichtet unter der Rufnummer: 0800-503503555.

Mannheim liegt im Norden Baden-Württembergs, an der Grenze zu Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Stadt ist mit rund 320.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs. Am heutigen Rosenmontag findet in Mannheim kein größerer Umzug statt. Auch andere Städte in Baden-Württemberg haben reagiert und für Dienstag geplante Veranstaltungen abgesagt. Betroffen sind unter anderem Heidelberg und Schwetzingen im Rhein-Neckar-Kreis sowie der Marktplatzfasching in Weinheim. Stuttgart und Karlsruhe dagegen halten an ihren Umzügen fest.

Faeser bricht Karnevalsbesuch ab

Bundesinnenministerin Nancy Faeser brach wegen der Ereignisse in Mannheim ihre Teilnahme am Rosenmontagszug in Köln vorzeitig ab. Die Ministerin werde laufend unterrichtet, teilte ein Sprecher mit. "Die Rettung von Menschenleben, Versorgung von Verletzten und die ersten Ermittlungen durch die Behörden in Mannheim stehen jetzt im Vordergrund", fügte er hinzu.

Bundespräsident spricht tiefes Mitgefühl aus

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist auf dem Weg nach Mannheim, um sich vor Ort ein Bild der Lage verschaffen. Das teilte ein Regierungssprecher mit.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) sprach den Angehörigen der Opfer sein tiefes Mitgefühl aus. "Es ist furchtbar, was sie durchmachen müssen", erklärte Steinmeier über seine Sprecherin auf der Plattform X.

Ähnlich äußerte sich Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz: "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen." Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach von einer sinnlosen Gewaltat.