Mann verletzt fünf Menschen vor Bar in Bielefeld: Fahndung läuft

In Bielefeld läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz: Die Beamten suchen nach einem Mann, der am frühen Morgen mehrere feiernde Menschen vor einer Bar in der Innenstadt attackiert haben soll. Mindestens fünf Personen wurden dabei teils schwer verletzt. Einer davon so stark, dass er in Lebensgefahr schwebe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen mit.

Täter ist noch auf der Flucht

Nach dpa-Informationen handelt es sich bei den Opfern um sogenannte Problemfans aus der Fußball-Szene in Bielefeld im Alter von 22- bis 27-Jahren. Sie sollen sich mit Schlägen gegen den Täter zur Wehr gesetzt haben. Dann floh der Mann. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar, hieß es von Seiten der Polizei.

Als tatverdächtig gilt ein 35-jähriger Syrer, der mittlerweile aber in Harsewinkel im Kreis Gütersloh lebt. Der Mann soll laut Polizei einen "scharfen Gegenstand", wohl ein Messer, verwendet haben und nach aktuellem Ermittlungsstand wahllos auf Passanten losgegangen sein. Die Beamten suchen mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach ihm.

Noch keine Hinweise auf Tatmotiv

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Wer den Verdächtigen sehe, solle aber Abstand von ihm halten und den Notruf wählen. Der Mann sei vermutlich bewaffnet, warnte die Polizei. Wie der WDR berichtet, gehen die Ermittler intern von einem Anschlag aus. Hinweise auf eine politisch oder religiös motivierte Tat liegen demnach aber nicht vor.