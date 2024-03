Mann in USA züchtet Riesenschafe und muss eventuell in Gefängnis

In den USA steht ein Rancher vor Gericht, der illegal eine neue, besonders große Schafart gezüchtet haben soll, um die Tiere an private Jagdgesellschaften zu verkaufen. Der 80-jährige Mann aus Montana bekannte sich vor einem Bundesrichter in Great Falls des illegalen Handels mit Wildtieren und der Verschwörung zum Wildtierhandel schuldig. Beide Anklagepunkte werden mit bis zu fünf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 250.000 Dollar geahndet.

Kreuzung verschiedener Arten

Laut Gerichtsdokumenten hatte er den Plan 2013 gefasst, durch Kreuzung verschiedener Arten "Riesenschaf-Hybride" zu züchten. Der Angeklagte und mindestens fünf weitere Personen verkauften die Tiere demnach an Jagdreviere in Texas, wo Jäger gegen eine Gebühr in Gefangenschaft lebende Trophäentiere schießen dürfen.

Schafe bringen offenbar mehr als 135 Kilogramm auf die Wage

Der 80-Jährige erwarb zunächst biologisches Gewebe und die Hoden eines Marco-Polo-Argali-Schafes - männliche Exemplare dieser riesigen Wildschafe können mehr als 135 Kilogramm wiegen und haben bis zu zwei Meter lange Hörner, was sie zu einer begehrten Beute mancher Jäger macht. Es handelt sich um eine besonders geschützte und bedrohte Tierart. Das Gewebe und die Hoden stammten von einem Jäger, der in Kirgisistan ein wildes Schaf erlegt hatte.

Geklonte Embyronen haben Züchtung ermöglicht

Damit konnte der Züchter laut Gerichtsunterlagen in einem Labor geklonte Embryonen gewinnen. Die Embryonen wurden dann in ein Mutterschaf eingepflanzt, aus dem ein Marco-Polo-Argali-Schaf hervorging, das der Mann "Montana Mountain King" nannte. Das Sperma dieses Tieres wurde dann zur künstlichen Befruchtung anderer Mutterschafe verwendet. Einzelne Nachkommen von "Montana Mountain King" soll der Angeklagte für bis zu 10.000 Dollar verkauft haben.

Mit Informationen von ap