vor 31 Minuten

Mann greift Passanten in Erfurt mit Messer an - zwei Verletzte

Wenige Tage nach der Messerattacke in Würzburg hat ein Mann in Erfurt Passanten auf offener Straße mit einem Messer angegriffen. Zwei Menschen wurden mit Schnittverletzungen in Krankenhäuser gebracht, der Täter ist flüchtig.